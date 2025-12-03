Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện 16 nghị quyết về giám sát và chất vấn

(TBTCO) - Sáng 3/12, tại Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo tổng hợp về kết quả thực hiện 16 nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Nhiều kết quả nổi bật, đáng trân trọng

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, nhiều việc đã hoàn thành và có kết quả rất đáng trân trọng, có việc đã đạt kết quả bước đầu và cũng có việc cần tiếp tục tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Trong đó, về lĩnh vực tài chính, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo rà soát 12 luật và trình Quốc hội thông qua 8 luật về ngân sách nhà nước, giá, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và một số luật thuế chuyên ngành. 108/111 quy hoạch quốc gia được phê duyệt trong khi tiếp tục xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch gắn với sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình trình bày tại Quốc hội.

Công tác quản lý ngân sách nhà nước, tài sản công được kiểm soát chặt chẽ. Các mục tiêu về cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước được bám sát theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư, giảm dần tỷ trọng thường xuyên theo mục tiêu đã đề ra, đảm bảo các tỷ lệ chi thường xuyên theo chủ trương của Đảng, bố trí đủ chi trả nợ lãi theo nghĩa vụ đến hạn.

Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành 32 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn việc thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công trong thục hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức thực hiện Đề án tổng kiểm kê tài sản công.

Đồng thời, Chính phủ đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý thuế và quyết liệt xử lý nợ đọng thuế. Đến ngày 24/9/2025, đã có 300.926 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tăng 207.913 cơ sở so với tháng 12/2024. Số lượng hóa đơn điện tử là trên 3,75 tỷ hóa đơn, gấp gần 2,7 lần so với kết quả thực hiện năm 2024 (1,36 tỷ hóa đơn).

Chính phủ đã triển khai tích cực, hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp về tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cùng với thể chế hóa một số cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp. Các chỉ tiêu nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài đều trong giới hạn an toàn. Kinh tế vĩ mô được giữ ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý; thực hiện các giải pháp thúc đẩy phục hồi của thị trường trái phiếu doanh nghiệp; đưa xếp hạng tín nhiệm quốc gia được duy trì ở mức tích cực.

Năm 2025, hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam dựa trên thang điểm của S&P và Fitch ở mức BB+, triển vọng Ổn định, chỉ còn cách định mức Đầu tư 1 bậc. Theo Moody’s, hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức Ba2, triển vọng ổn định, cách định mức Đầu tư 2 bậc.

Công tác cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước được tiếp tục đẩy mạnh. Đến hết tháng 9/2025, đã có 146/676 doanh nghiệp đuợc phê duyệt Đề án cơ cấu lại, chiếm 21,5%.

Nợ xấu nội bảng ở mức 1,64%

Về ngân hàng, Chính phủ đã điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Đến cuối tháng 10/2025, tỉ lệ nợ xấu nội bảng được kiểm soát ở mức 1,64%. Sự phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt cũng đạt nhiều kết quả tích cực, với giao dịch qua QR Code tăng trưởng ấn tượng (tăng 66,73% về số lượng và 159,58% về giá trị trong 7 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ 2024), cho thấy xu hướng giảm nhu cầu rút tiền mặt của người dân.

Toàn cảnh phiên họp sáng 3/12.

Trong lĩnh vực công thương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định về điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và kế hoạch thực hiện; cơ chế mua bán điện giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện; chính sách khuyến khích phát triển nguồn điện áp mái nhà dân, cơ quan, công sở, khu công nghiệp tự sản, tự tiêu. Dự án đường dây 500 kv từ Quảng Trạch đến Phố Nối được hoàn thành vượt tiến độ.

Ở lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện pháp luật về đất đai, khoáng sản, địa chất, lâm nghiệp được tập trung tháo gỡ. Chính phủ đã hoàn thành xây dựng 4 nhóm dữ liệu thành phần, cơ sở dữ liệu địa chính cho gần 57 triệu thửa đất và 34/34 tỉnh, thành phố, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được đẩy mạnh, nhất là trong phòng, chống thiên tai, giám sát hoạt động của tàu cá trên biển...

Trong lĩnh vực xây dựng và giao thông, Chính phủ đã ưu tiên đầu tư cho các dự án hạ tầng chiến lược, bao gồm cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các vành đai Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành. Đáng chú ý, đã đưa vào khai thác 2.476 km đường cao tốc, phấn đấu vượt 3.000 km vào cuối năm 2025.

Chính phủ đã ban hành 5 nghị định thi hành Luật Nhà ở (năm 2023) và Luật Kinh doanh bất động sản (năm 2023). Công tác thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cũng được chỉ đạo quyết liệt, với dự án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đang được triển khai.

Tiến bộ rõ rệt trong chuyển đổi số

Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, điểm nhấn nổi bật là Chính phủ đã tập trung xây dựng và trình Bộ Chính trị ban hành 3 nghị quyết, kết luận quan trọng nhằm tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ rõ rệt trong chuyển đổi số, với Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử tăng từ vị trí 86 (năm 2020) lên 71 (năm 2024), xếp vào nhóm phát triển “Rất cao”. Mạng di động đã phủ sóng 99,8% dân số, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 82,3%, xếp thứ 11/50 quốc gia.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Chính phủ đã trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Việt Nam đã thuộc nhóm 21 quốc gia sớm đạt mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030 về giáo dục chất lượng. Các dự án phát triển cơ sở vật chất cũng được chú trọng, với việc khởi công xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Về y tế, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để huy động nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19. Thông qua Nghị quyết này, khoảng 230.000 tỷ đồng đã được huy động trực tiếp phục vụ công tác phòng chống dịch và an sinh xã hội. Chính phủ cũng đã trình Quốc hội ban hành 3 luật quan trọng: Luật Khám bệnh chữa bệnh (năm 2023), Luật Dược sửa đổi (năm 2024) và Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi (năm 2024).

Lĩnh vực nội vụ đã có kết quả tích cực trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy các bộ, ngành trung ương, hoàn thiện mô hình quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Tinh giản biên chế đạt kết quả tích cực. Giai đoạn 2022 - 2026, biên chế công chức giảm trên 05%, biên chế sự nghiệp huởng luơng từ ngân sách giảm trên 15%. Đến nay, có 146,8 nghìn nguời nghỉ việc theo chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, nguời lao động và lực luợng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Về công tác Tư pháp, Chính phủ đã rà soát và hoàn thành 121/123 nhiệm vụ lập pháp. Công tác thi hành án hành chính cũng tích cực hơn, với việc thi hành xong 2.346/3.604 bản án, quyết định có nội dung phải thi hành từ 01/10/2023 đến 30/9/2025./.