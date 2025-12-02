Khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam: Ký ức 80 năm vượt gian khó và đổi mới không ngừng

(TBTCO) - Chiều 2/12, Lễ khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam đã diễn ra tại Nhà Quốc hội. Tại buổi lễ cũng công bố sách, ấn phẩm và phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam (1946 - 2026).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về lịch sử hình thành, phát triển và vị trí, vai trò của Quốc hội trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, những cuốn sách được công bố hôm nay là kết quả của quá trình nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn công phu, kỹ lưỡng của các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các nhà khoa học, chuyên gia; cung cấp nguồn tư liệu khoa học và lịch sử có giá trị về tổ chức, hoạt động và những thành tựu quan trọng của Quốc hội trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

"Đặc biệt, Bảo tàng Quốc hội là công trình đầy ý nghĩa, góp phần hoàn chỉnh bức tranh toàn diện về lịch sử 80 năm Quốc hội. Từ Phòng Lịch sử – Bảo tàng (năm 1999), đến Phòng Truyền thống Quốc hội (năm 2014) và nay là Bảo tàng Quốc hội, đây là nơi lưu giữ, bảo tồn và lan tỏa những giá trị quý báu của 80 năm Quốc hội; tôn vinh những đóng góp của lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ, tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy vì Tổ quốc, vì Nhân dân của các thế hệ đại biểu Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, thông qua những hình ảnh biểu trưng được khắc họa tinh tế, mang giá trị nghệ thuật cao, mỗi con tem trở thành một tác phẩm thu nhỏ, góp phần lan tỏa hình ảnh Quốc hội Việt Nam đổi mới, chuyên nghiệp và hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, trong hơn 1 năm qua, Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội, các cơ quan đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam như: Biên soạn, xuất bản sách “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Quốc hội và việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”; tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Chương trình “Trở về nguồn - Hướng tới tương lai” tại tỉnh Tuyên Quang và Khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, dâng hương tại khu Di tích lịch sử tại tỉnh An Giang; tổ chức gặp gỡ các thế hệ ĐBQH tại địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Bảo tàng. Ảnh: Phạm Thắng

Đặc biệt, đã tổ chức cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với hơn 2.000 đại biểu tham dự; tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Quốc hội Việt Nam - 80 năm hình thành và phát triển”; khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn, đúng vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Cụ; tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận “Vinh quang Quốc hội Việt Nam” và tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Quốc hội; triển khai công tác thông tin, tuyên truyền; các tập phim tư liệu về Quốc hội phát trên VTV1 đang nhận được đánh giá cao của công chúng.

Để Bảo tàng Quốc hội Việt Nam phát huy hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, các đồng chí được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành phát huy tính chuyên nghiệp, hiện đại và sự sáng tạo trong hoạt động; chủ động nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật có giá trị; ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số; xây dựng kho dữ liệu số về tư liệu, hiện vật; nghiên cứu, chỉnh lý trưng bày, tạo không gian kỹ thuật, mỹ thuật tối ưu.

Tăng cường hợp tác với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan, các bảo tàng và tổ chức trong nước, quốc tế nhằm xây dựng Bảo tàng Quốc hội Việt Nam trở thành một trung tâm lưu giữ tri thức. Chủ tịch Quốc hội mong các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đóng góp, hiến tặng hiện vật để làm phong phú thêm kho tư liệu, góp phần xây dựng Bảo tàng ngày càng hoàn thiện hơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Lâm Hiển

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Bảo tàng Quốc hội Việt Nam có với diện tích trưng bày trên 800m², giới thiệu gần 1.000 hình ảnh, tư liệu và 250 hiện vật tiêu biểu như bộ sưu tập Hiến pháp, huy hiệu đại biểu Quốc hội các khóa, con dấu của Ban Thường trực Quốc hội; cờ đỏ sao vàng treo tại Đại hội Quốc dân Tân Trào năm 1945, hòm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I năm 1946, tác phẩm nghệ thuật điêu khắc ánh sáng “Sức mạnh của lòng dân ” do nghệ nhân Bùi Văn Tự trao tặng...

"Bảo tàng Quốc hội Việt Nam là “ngân hàng ký ức” lưu giữ những giá trị tinh thần quý báu, phản ánh hành trình 80 năm vượt qua gian khó và đổi mới không ngừng, khẳng định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam", Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho hay.

Việc thành lập Bảo tàng là dấu mốc quan trọng, khẳng định nỗ lực bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử của Quốc hội Việt Nam.