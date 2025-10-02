(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Theo Bộ Y tế, thời gian qua, công tác khám, chữa bệnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống y tế công lập và ngoài công lập được đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, năng lực điều trị và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Tuy nhiên, gần đây xuất hiện một số vi phạm tại các cơ sở y tế, ảnh hưởng đến quyền lợi, sự an toàn của người bệnh và uy tín ngành y. Điển hình là tình trạng phòng khám tư nhân hoạt động trái phép, không đủ điều kiện hành nghề, thuê người khác đứng tên giấy phép.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát, bảo đảm quyền lợi người bệnh. Ảnh: TL.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp vi phạm nghiêm trọng như: cung cấp dịch vụ ngoài phạm vi được cấp phép, quảng cáo sai sự thật, lợi dụng danh nghĩa bác sĩ nước ngoài không rõ lai lịch, thực hiện thủ thuật xâm lấn trái quy định, thu tiền sai hoặc kê chi phí không minh bạch.

Trước tình hình này, Bộ Y tế yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy định pháp luật, quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật. Đồng thời, triển khai công khai thông tin về giấy phép hoạt động, phạm vi chuyên môn, danh sách người hành nghề và giá dịch vụ để người dân tra cứu, giám sát.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hành khám, chữa bệnh; thực hiện nghiêm quy định về cấp, gia hạn, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hành nghề. Các sở y tế cần duy trì đường dây nóng, hệ thống tiếp nhận phản ánh để xử lý kịp thời khiếu nại, phản ánh của người dân.

Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong thanh tra, xử lý vi phạm. Các cơ sở vi phạm sẽ bị công khai trên phương tiện truyền thông để người dân biết và lựa chọn dịch vụ phù hợp.

Đối với các bệnh viện, viện trực thuộc Bộ Y tế, yêu cầu phải nâng cao y đức, chấp hành nghiêm quy chế chuyên môn, tăng cường giám sát quá trình thực hành và cấp giấy xác nhận theo đúng quy định./.