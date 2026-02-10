Ngày 10/2: Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính khởi sắc

Giá cao su kỳ hạn hôm nay (10/2) tại các thị trường chính khởi sắc do lo ngại thiếu hụt nguồn cung cao su thiên nhiên. Trong nước, giá cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục bình ổn.

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính hôm nay khởi sắc do lo ngại thiếu hụt nguồn cung cao su thiên nhiên. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/2, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,1% (15 Nhân dân tệ) lên mức 16.155 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,5% (0,3 Baht) lên mức 64 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 nhích nhẹ 0,3% (1 Yên) lên mức 332 Yên/kg.

Trong một diễn biến cung cầu cao su, theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), số lượng đăng ký xe ô tô mới tại Liên minh châu Âu (EU) đã tăng 1,8% so với cùng kỳ, đạt 10,82 triệu xe.

Trong bối cảnh nhu cầu ô tô tại châu Âu có dấu hiệu phục hồi, ngành công nghiệp lốp xe tại Ấn Độ lại đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn sản xuất do nguồn cung cao su thiên nhiên bị thắt chặt.

Hiệp hội Các nhà sản xuất lốp ô tô Ấn Độ (ATMA) cảnh báo tình trạng thiếu hụt cao su thiên nhiên có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, do ngành lốp xe là ngành sản xuất liên tục và phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định. ATMA cho biết, bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào trong nguồn cung nguyên liệu đều có thể làm xáo trộn kế hoạch sản xuất và gây thiếu hụt nguồn cung trên thị trường.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 379 – 384 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 345 - 393 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.