Ngày 10/2: Giá dầu thế giới tiếp tục duy trì đà tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (10/2) tiếp tục tăng khi lo ngại về Iran hạ nhiệt, trong khi Ấn Độ giảm mua dầu Nga, tạo lực đỡ cho thị trường. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 68,66 USD/thùng, tăng 0,90%; giá dầu WTI ở mốc 64,10 USD/thùng, tăng 0,87%.

Giá dầu Brent hôm nay ở mốc 68,66 USD/thùng, tăng 0,90%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 10/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 68,66 USD/thùng, tăng 0,90% (tương đương tăng 0,61 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 64,10 USD/thùng, tăng 0,87% (tương đương tăng 0,55 USD/thùng).

Giá dầu thế giới duy trì đà tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khi Mỹ và Iran cam kết tiếp tục các cuộc đàm phán gián tiếp, qua đó làm dịu những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, việc Ấn Độ giảm mua dầu của Nga đã góp phần tạo lực đỡ cho giá, trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt tăng điểm.

Trong tuần trước, giá Brent và WTI lần lượt giảm hơn 3% và 2%, ghi nhận tuần giảm đầu tiên sau bảy tuần tăng liên tiếp. Đà điều chỉnh diễn ra khi căng thẳng liên quan đến Iran có dấu hiệu hạ nhiệt, đồng thời thị trường tài chính toàn cầu chịu áp lực bán tháo, trong đó chứng khoán, nhóm tài sản thường biến động cùng chiều với giá dầu đóng vai trò dẫn dắt.

Khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nằm giữa Oman và Iran. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran cảnh báo nước này sẽ tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông nếu bị lực lượng Mỹ tấn công.

Giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát các nỗ lực của phương Tây nhằm hạn chế nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Nga nguồn tài chính quan trọng phục vụ cuộc xung đột tại Ukraine. Ủy ban châu Âu đã đề xuất một lệnh cấm toàn diện đối với mọi dịch vụ hỗ trợ hoạt động xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga.

Tại Ấn Độ, các nhà máy lọc dầu từng là nhóm khách hàng mua dầu Nga qua đường biển lớn nhất đang tránh ký các hợp đồng giao hàng trong tháng 4, theo các nguồn tin trong ngành. Các chuyên gia của Sparta nhận định, nếu Ấn Độ ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu dầu Nga, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ giá dầu mang tính bền vững.

Trong khi đó, tại Kazakhstan, mỏ dầu khổng lồ Tengiz do tập đoàn Chevron điều hành đã khôi phục sản lượng lên khoảng 60% so với mức đỉnh và đặt mục tiêu trở lại công suất tối đa vào ngày 23/2./.