Thuế TP. Hải Phòng triển khai ngay từ đầu năm, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế

(TBTCO) - Lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng yêu cầu, các đơn vị cần khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ, triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra thuế năm 2026.

Ngày 28/1, Thuế TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra thuế năm 2025 và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác kiểm tra thuế đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong giai đoạn phát triển mới.

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Việt - Trưởng Phòng Kiểm tra số 01 cho biết, trong năm 2025, Thuế TP. Hải Phòng hoàn thành thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế: 3.306 doanh nghiệp (trong đó thanh tra 25 doanh nghiệp, kiểm tra 3.281 doanh nghiệp), bằng 108% so cùng kỳ, đạt 116% kế hoạch được giao.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngoài ra, trong năm 2025, Thuế TP. Hải Phòng đã chú trọng nâng cao chất lượng, tập trung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm theo quản lý rủi ro, qua đó nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế và tăng thu cho ngân sách nhà nước thể hiện qua số thu bình quân 1 cuộc là 511 triệu đồng, cao nhất trong thời kỳ 2021 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế Thuế TP. Hải Phòng ghi nhận và chúc mừng toàn thể công chức làm công tác kiểm tra trong toàn ngành Thuế thành phố đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc chương trình công tác và các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2025.

Các tập thể, cá nhân vinh dự nhận Giấy khen của Trưởng Thuế TP. Hải Phòng.

Trưởng Thuế Thuế TP. Hải Phòng cho biết, bước sang năm 2026, ngành Thuế sẽ có bước chuyển mình, đổi mới toàn diện, hiện đại hoá công tác quản lý và điều hành. Đối với công tác kiểm tra thuế được xác định khâu cuối cùng để ngăn chặn, xử lý vi phạm và chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật của một bộ phận người nộp thuế có hành vi cố tình vi phạm pháp luật thuế.

Theo đó, Trưởng Thuế giao nhiệm vụ cho các Phòng Kiểm tra và các bộ phận làm công tác kiểm tra của các Thuế cơ sở cần bám sát chỉ đạo của Cục Thuế, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra thuế theo hướng trọng tâm, trọng điểm, dựa trên phân tích, đánh giá rủi ro; phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Trọng tâm là tăng cường kiểm tra theo chuyên đề, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với các lĩnh vực, ngành nghề tiềm ẩn rủi ro cao như doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển giá; doanh nghiệp lỗ lũy kế nhiều năm; lĩnh vực tài nguyên, xây dựng, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và xuyên biên giới; đồng thời thực hiện nghiêm các chuyên đề theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tăng cường thu NSNN của Thành phố.

Các tập thể, cá nhân vinh dự nhận Giấy khen của Trưởng Thuế TP. Hải Phòng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng yêu cầu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra; nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trình độ chuyên môn và tinh thần phục vụ người nộp thuế; tăng cường phối hợp liên ngành và siết chặt công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra công vụ, kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực…/.