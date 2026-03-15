(TBTCO) - Dù bị lũ về trước bầu cử 1 ngày gây chia cắt hơn 2.200 cử tri, song xã miền núi Trà Liên vẫn hoàn thành công tác bầu cử sớm nhất thành phố Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Hồng Vương, Chủ tịch UBND xã Trà Liên (TP Đà Nẵng), từ sớm, nhiều cử tri đồng bào dân tộc thiểu số đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu. Nhờ chuẩn bị chu đáo, đến trưa 15/3, xã Trà Liên trở thành địa phương hoàn thành sớm nhất công tác bầu của toàn thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, đến khoảng 11h trưa 15/3, tại xã Trà Liên, những lá phiếu cuối cùng đã được cử tri bỏ vào hòm phiếu, đánh dấu việc 100% cử tri tham gia bầu cử (4.725 cử tri, trong đó gần 50% là đồng bào dân tộc Cor).

Đặc biệt, trước bầu cử 1 ngày, cây cầu qua sông Ví - tuyến giao thông huyết mạch nối 4 thôn với trung tâm xã bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Cụ thể, vào rạng sáng 14/3, nước sông Ví dâng cao và chảy xiết do mưa lớn kéo dài khiến cây cầu tạm bị phá hỏng làm hàng nghìn cử tri ở phía bên kia sông có nguy cơ bị chia cắt ngay trước ngày bầu cử.

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã phong tỏa hai đầu cầu, cắm biển cảnh báo và huy động máy móc, nhân lực khẩn trương khắc phục. Công trường nối cầu hoạt động xuyên trưa với mục tiêu thông tuyến trước ngày bầu cử.

Ông Nguyễn Hồng Vương, Chủ tịch UBND xã Trà Liên cho hay, phía bên kia sông có 4 tổ bầu cử với hơn 2.200 cử tri, nên địa phương đã kích hoạt nhiều phương án dự phòng.

“Các tổ bầu cử được bố trí ngay tại từng thôn để bà con bỏ phiếu tại chỗ, hạn chế phải di chuyển qua sông, mất an toàn. Đồng thời lực lượng chức năng túc trực để hỗ trợ những cử tri đi làm xa trở về”, ông Vương nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Hiền chia sẻ, bà con ở đây rất mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm hơn đến sinh kế, đời sống của đồng bào miền núi, góp phần phát triển kinh tế địa phương được bền vững.

Do địa hình phức tạp, nhiều khu dân cư cách xa điểm bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã mang thùng phiếu phụ đến tận nhà những cử tri già yếu hoặc đi lại khó khăn.

Tính đến trưa 15/3, hàng chục nghìn cử tri ở các xã miền núi Đà Nẵng đã hoàn thành việc bỏ phiếu trong không khí dân chủ, an toàn và đúng quy định.

Một điều đáng chú ý nữa là tính đến 11h30 phút, 11 xã phường ở Đà Nẵng hoàn thành công tác bỏ phiếu bầu cử có 9 xã miền núi và 1 xã đảo. Cụ thể, sớm nhất là xã Trà Liên, kế đến là xã Tân Hiệp, xã Đắc Pring, La Dêê, La Êê, Sông Kôn, A Vương, Tây Giang,..