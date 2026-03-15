Cử tri TP. Hải Phòng nô nức đi bầu cử, gửi gắm kỳ vọng vào mỗi lá phiếu

(TBTCO) - Sáng 15/3, khoảng 3,2 triệu cử tri TP. Hải Phòng nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, gửi gắm kỳ vọng vào mỗi lá phiếu.

Trên khắp các tuyến đường từ trung tâm thành phố đến các vùng nông thôn, hải đảo đều rực rỡ sắc cờ hoa, biểu ngữ và pano tuyên truyền. Trước đó, công tác chuẩn bị đã được thực hiện hết sức chu đáo, từ việc niêm yết danh sách cử tri đến trang trí khu vực bỏ phiếu và đảm bảo an ninh trật tự.

Hải Phòng có 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, được bầu 19 đại biểu; 139 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khoá XVII, được bầu 85 đại biểu; 4.952 người ứng cử đại biểu HĐND của 113 xã, phường, đặc khu nhiệm kỳ 2026 - 2031, được bầu 2.375 đại biểu.

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, toàn thành phố Hải Phòng có 2.577 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 2.537 khu vực bỏ phiếu theo thôn, tổ dân phố và 40 khu vực bỏ phiếu riêng.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương dự khai mạc Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 (Nhà Văn hóa sân vận động Gò Công, phường Phù Liễn).

Theo UBND phường Phù Liễn, trên địa bàn phường có hơn 41.700 cử tri, riêng khu vực bỏ phiếu số 3 có 1.819 cử tri. Danh sách cử tri được lập, rà soát và niêm yết công khai, việc quản lý danh sách cử tri được thực hiện trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo chính xác và đồng bộ.

Tại khu vực bỏ phiếu số 8, đơn vị bầu cử số 1, thuộc phường Hải An, ông Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng dự lễ khai mạc cùng các cử tri bầu cử.

Trong cuộc bầu cử lần này, phường Hải An có 25 khu vực bỏ phiếu với hơn 70.000 cử tri. Các khu vực bỏ phiếu được trang hoàng cờ hoa, dọc các tuyến đường trên địa bàn phường rực rỡ sắc cờ, pano, băng rôn, khẩu hiệu.

Trong đó, có cụ bà Nguyễn Thị Khẩn (96 tuổi), cử tri cao tuổi nhất tại phường Hải An trực tiếp đến bầu cử, lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ Nguyễn Thị Khẩn, sinh năm 1931, cử tri cao tuổi nhất tại khu vực bỏ phiếu số 8 phường Hải An trực tiếp bỏ phiếu

Tại phường Nguyễn Trãi (khu vực phía Tây Hải Phòng), có 1.027 hộ với 3.503 nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, người Sán Dìu là cộng đồng đông nhất trong nhóm 16 dân tộc thiểu số, với gần 2.000 người.

Ngay từ sáng sớm, điểm bầu cử nhà văn hóa tổ dân phố Chính Thượng (phường Nguyễn Trãi), hàng trăm cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số đến bầu cử. Tại khu vực bỏ phiếu, các cử tri đồng bào dân tộc Sán Dìu đọc tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trước khi bỏ phiếu bầu cử. Cử tri đánh giá các ứng cử viên có năng lực, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được sự phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Chia sẻ trong ngày bầu cử, nhiều cử tri bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào các đại biểu được lựa chọn. Cử tri mong muốn những người trúng cử sẽ thực sự là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đóng góp tích cực vào việc hoạch định các chính sách quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, sẽ gánh vác việc dân, việc nước như Bác Hồ từng nói: “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”.

Theo cập nhật từ Ủy ban bầu cử TP. Hải Phòng, dù mới qua nửa thời gian của buổi sáng, nhưng tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đã đạt rất cao. Tính đến 9h ngày 15/3, số lượng cử tri tham gia bầu cử là 1.124.736 người, đạt tỷ lệ 36%. Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và dòng người đến bỏ phiếu tại các khu vực bầu cử, ngày bầu cử tại Hải Phòng thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, được tổ chức dân chủ, đúng luật và bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định: Hải Phòng đang đứng trước những thời cơ lớn để phát triển. Cuộc bầu cử lần này là cơ hội quan trọng để xây dựng nền tảng vững chắc cho bộ máy chính quyền trong kỷ nguyên mới, hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.