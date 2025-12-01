Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Lào

Các văn kiện hợp tác gồm có:
Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào;
Thỏa thuận giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về xây dựng dự án Trung tâm Chỉ huy Bộ Công an Lào;
Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào;
Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào về dự án xây dựng tuyến đường hữu nghị Việt Nam - Lào;
Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào giai đoạn 2026 - 2030;
Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào giai đoạn 2026 - 2030;
Bản ghi nhớ về hợp tác các hoạt động ngân hàng trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030;
Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Công thương Lào về phát triển chuỗi liên kết công nghiệp giữa Việt Nam và Lào;
Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào;
Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 2026 - 2030;
Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam và tỉnh Houaphanh, Lào;
Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh biên giới giữa UBND TP. Đà Nẵng, Việt Nam và Ủy ban Chính quyền tỉnh Sekong, Lào giai đoạn 2026 - 2030.
|Việt Nam hiện có 274 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký hơn 5,8 tỷ USD. Một số dự án kết nối cơ sở hạ tầng giao thông đưa vào sử dụng là những bước tiến mới về liên kết chiến lược không gian phát triển, góp phần đưa hai nước cùng phát triển.