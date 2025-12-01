Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Lào

(TBTCO) - Phát biểu tại Hội thảo quốc tế với chủ đề “Phát huy mô hình Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo hướng kinh doanh vốn chuyên nghiệp, hình thành Quỹ đầu tư Chính phủ”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, Bộ Tài chính được giao nghiên cứu Đề án sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo hướng thực chất và hiệu quả hơn. Mục tiêu là tinh gọn số lượng, tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu và có khả năng dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội.