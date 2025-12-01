Thuế cơ sở 8 TP. Đà Nẵng hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi phương pháp tính thuế

(TBTCO) - Trong những ngày gần đây, Thuế cơ sở 8 TP. Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn cho hộ kinh doanh nội dung chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai hoặc chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp tại địa bàn xã Việt An và Hiệp Đức. Tham dự hội nghị có các nhà cung cấp giải pháp và gần 300 hộ kinh doanh trên địa bàn.

Theo Thuế cơ sở 8 TP. Đà Nẵng, với mục tiêu “Hộ hiểu - hộ tin - hộ chuyển đổi”, đảm bảo 100% hộ kinh doanh tiếp cận thông tin, nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế trong chuỗi hoạt động 60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang phương thức kê khai thuế, đơn vị tổ chức hội nghị nhằm giúp hộ kinh doanh tiếp cận, cập nhập chủ trương và nắm bắt kịp thời chính sách thuế mới, hướng dẫn những công việc mà người nộp thuế cần thực hiện khi chuyển sang kê khai...

Hộ kinh doanh tại xã Việt An tham gia tập huấn.

Phát biểu tại các buổi tập huấn, lãnh đạo Thuế cơ sở 8 TP. Đà Nẵng nhấn mạnh, chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch.

Đối với hộ kinh doanh, đây là bước tất yếu để hộ kinh doanh phát triển bền vững hơn, giúp hộ kinh doanh theo dõi doanh thu, chi phí minh bạch, quản lý hiệu quả. Khi chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai, hộ kinh doanh được chủ động kê khai, tự xác định số thuế phải nộp, không bị ảnh hưởng bởi doanh thu của năm trước và mức khoán do cơ quan thuế xác định.

Hộ kinh doanh tại địa bàn xã Hiệp Đức tham gia tập huấn.

Theo kế hoạch, Thuế cơ sở 8 TP. Đà Nẵngtiếp tục tổ chức tập huấn cho hơn 2.000 hộ kinh doanh tại đại bàn huyện Thăng Bình cũ và huyện Quế Sơn cũ trong thời gian tới.

Lãnh đạo Thuế cơ sở 8 TP. Đà Nẵng cam kết đồng hành với người nộp thuế, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi một cách chủ động, thuận lợi, đúng quy định, với tinh thần “lấy người nộp thuế là trung tâm để phục vụ”.

Sau phần hướng dẫn là phần đối thoại trực tiếp giữa người nộp thuế với cơ quan thuế, nhiều câu hỏi từ các hộ kinh doanh, như: xử lý hàng tồn kho như thế nào; sổ sách kế toán cần phải thực hiện và kê khai thế nào... Đại diện cơ quan thuế đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị và giải đáp vướng mắc của người nộp thuế ngay tại buổi tập huấn.