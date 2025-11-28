Cán bộ Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ đồng hành cùng từng hộ kinh doanh khi chuyển đổi

(TBTCO) - Theo ông Giang Văn Hiển - Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh, thực hiện đề án chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh, cán bộ Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ đồng hành cùng từng hộ kinh doanh, từ đăng ký, hướng dẫn kê khai, sử dụng phần mềm, đến giải đáp toàn bộ vướng mắc.

Sáng ngày 28/11, Thuế cơ sở 19 Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền chuyển đổi phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn khi xóa bỏ thuế khoán.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Giang Văn Hiển - Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, ngành Thuế các cấp đã ban hành Kế hoạch “60 ngày cao điểm” chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh, nhằm đến ngày 1/1/2026 đạt mục tiêu 100% hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai. Song, trong quá trình chuyển đổi, nhiều hộ kinh doanh vẫn còn băn khoăn. Việc chuyển từ khoán sang kê khai chắc chắn đặt ra nhiều câu hỏi. Theo đó, tại Hội nghị này sẽ làm rõ để quý hộ nắm được các lợi ích, giải tỏa lo lắng và yên tâm thực hiện.

Ông Giang Văn Hiển - Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Ảnh: Việt Dũng

Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết thêm, khi chuyển sang phương pháp kê khai, lợi ích lớn nhất là minh bạch - công bằng - chính xác. Số thuế phải nộp sẽ dựa trên doanh thu thực tế, không còn ấn định theo ước lượng, bảo đảm công bằng giữa các hộ kinh doanh. Những hộ làm ăn trung thực sẽ không còn thiệt thòi so với các hộ không minh bạch.

Việc có hóa đơn, sổ sách rõ ràng giúp các hộ dễ dàng mở rộng kinh doanh, dễ dàng giao dịch với doanh nghiệp, tham gia đấu thầu và xuất hóa đơn cho khách hàng. Bởi trước đây, nhiều hộ kinh doanh bán hàng cho các đơn vị lớn nhưng gặp bất lợi vì không có hóa đơn, làm đối tác không thể ghi nhận chi phí. Điều này gây khó khăn cho cả hai bên. Nay, khi chuyển sang kê khai, các hộ hoàn toàn khắc phục được hạn chế đó.

Bên cạnh đó, việc kê khai giúp hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận vốn, hưởng chính sách hỗ trợ. Cụ thể, hộ kê khai có thể vay vốn ngân hàng, đăng ký thương hiệu, tham gia các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, được hưởng ưu đãi về thuế, và được hỗ trợ trực tiếp từ cơ quan thuế cũng như các nhà cung cấp giải pháp phần mềm. Đây cũng là bước chuẩn bị vững chắc cho lộ trình phát triển lên doanh nghiệp, phù hợp định hướng khuyến khích phát triển bền vững của Nhà nước.

Theo ông Hiển, tập thể cán bộ Thuế TP. Hồ Chí Minh cam kết đồng hành cùng từng hộ kinh doanh trong mọi khâu. Từ đăng ký, hướng dẫn kê khai, sử dụng phần mềm, đến giải đáp toàn bộ vướng mắc. Theo đó, lãnh đạo Thuế Thành phố mong hộ kinh doanh hợp tác, tin tưởng và mạnh dạn chuyển đổi, vì đây không chỉ là chủ trương của Nhà nước mà còn là cơ hội để hộ kinh doanh hướng đến sự chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững hơn.

Cán bộ Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ đồng hành cùng từng hộ kinh doanh khi chuyển đổi

Trước đó, báo cáo về kết quả triển khai “Kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh trên địa bàn”, ông Võ Thanh Lộc - Trưởng Thuế cơ sở 19 (Thuế TP. Hồ Chí Minh) cho biết, đã phát hành thông báo đến tất cả hộ kinh doanh thuộc diện phải triển khai; Tổ chức 30 buổi hội nghị triển khai với 2.638 hộ tham dự; Gửi Thư ngỏ (kèm mã QR) của Cục Thuế và Thuế Thành phố đến 15.531 hộ kinh doanh.

Thông tin về kết quả triển khai khảo sát, ông Lộc cho biết, Thuế cơ sở 19 đã lập biên bản với 2.650 hộ kinh doanh, trong đó có 2.638 hộ đã chuyển sang kê khai. Tính đến ngày 26/11/2025, đã có 14.473/15.531 hộ quét mã QR khảo sát, đạt 93,19%.

Ông Võ Thanh Lộc - Trưởng Thuế cơ sở 19 (Thuế TP. Hồ Chí Minh) báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

“Từ nay đến cuối tháng 11/2025, Thuế cơ sở 19 sẽ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ cho tất cả các hộ kinh doanh thực hiện khảo sát, đạt tỷ lệ 100%” - ông Lộc nói.

Đại diện Thuế cơ sở 19 cho biết thêm, từ ngày 1/12/2025 đến ngày 20/12/2025, đơn vị sẽ triển khai đồng bộ 2 giải pháp. Tiếp cận trực tiếp tại trụ sở hộ kinh doanh để tuyên truyền, khảo sát thông tin và xác minh tình trạng hoạt động đối với các hộ đã được gửi Thư mời nhưng không tham dự hội nghị triển khai. Phối hợp UBND xã để mở rộng tuyên truyền cho các hộ còn lại chưa tham dự; Tiếp tục phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn và ngân hàng…

Cán bộ Thuế hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai khi chuyển đổi. Ảnh: Việt Dũng

Mục tiêu đến 20/12, đảm bảo tất cả hộ kinh doanh trên địa bàn được tuyên truyền, khảo sát và lập Biên bản xác nhận; chuẩn bị đầy đủ điều kiện để từ 1/1/2026, các hộ thuộc diện chuyển sang kê khai thực hiện đúng quy định và kê khai thuận lợi nhất./.