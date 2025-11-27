Sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án Chống buôn bán trái phép rác thải nguy hại, do Cơ quan Hợp tác và Phát triển Na Uy tài trợ thông qua Chương trình Kiểm soát hành khách và hàng hóa (PCCP).

Hải quan chủ động phối hợp kiểm soát rác thải, xử lý container vô thừa nhận. Ảnh: CHQ

Hội nghị thu hút đại diện lực lượng thực thi pháp luật các nước Campuchia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam cùng nhiều tổ chức quốc tế, doanh nghiệp cảng biển, hãng tàu và đại lý hải quan.

Thảo luận chuyên sâu về kiểm soát phế liệu và container tồn đọng. Các phiên làm việc tập trung vào những vấn đề trọng tâm: Kiểm tra, giám sát, đánh giá rủi ro đối với hàng hóa phế liệu và chất thải nguy hại. Phương pháp phát hiện, xử lý container vô thừa nhận và các lô hàng bất thường. Chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn quản lý từ các quốc gia và từ mạng lưới Nhóm kiểm soát cảng biển.

Mục tiêu chính của cuộc họp là tăng cường năng lực cho cơ quan chức năng, ngăn chặn vận chuyển, mua bán trái phép rác thải/phế liệu nguy hại; nâng cao hiệu quả xử lý container tồn tại cảng; đồng thời thúc đẩy trao đổi thông tin giữa các lực lượng thực thi pháp luật trong khu vực.

Tại phiên thuyết trình quốc gia, đại diện Cục Hải quan Việt Nam cập nhật tình hình kiểm soát hàng hóa phế liệu và container tồn tại cảng; nêu rõ các khó khăn, vướng mắc; phân tích những vụ việc điển hình và đề xuất hướng xử lý trong thời gian tới./.