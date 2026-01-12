Dòng vốn đổ mạnh vào bất động sản, VCBS cảnh báo rủi ro tập trung và nợ xấu kéo theo

(TBTCO) - Theo dự báo của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), tăng trưởng tín dụng năm 2026 có thể đạt 16 - 18%, trong đó bất động sản tiếp tục giữ vai trò động lực quan trọng. Tuy nhiên, VCBS cảnh báo rủi ro nợ xấu tiềm ẩn khi tiêu chuẩn cho vay được nới lỏng, lượng lớn tín dụng bất động sản đã giải ngân trong năm 2025 và tỷ trọng cho vay kinh doanh bất động sản tại nhiều ngân hàng tăng mạnh, có nơi vượt 30%, làm gia tăng rủi ro tập trung.

Trong báo cáo ngành ngân hàng 2026 với tựa đề: "Vững nhịp tăng trưởng" vừa phát hành, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) dự báo tăng trưởng tín dụng trong năm 2026 có thể đạt khoảng 16 - 18%, cao hơn mức mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước.

Động lực chính đến từ chính sách tiền tệ tiếp tục duy trì nới lỏng với lãi suất điều hành ở mức thấp nhằm kích thích nhu cầu tín dụng, trong đó các động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ đầu tư công, bất động sản và khu vực kinh tế tư nhân.

Cùng với đó, cầu tín dụng hồi phục rõ nét hơn, đặc biệt tại phân khúc tiêu dùng và cho vay mua nhà với kỳ hạn dài.

Thị trường bất động sản cùng hoạt động sản xuất, xuất khẩu và đầu tư công được kỳ vọng tiếp tục duy trì tăng trưởng khả quan trong giai đoạn cuối năm 2025 và năm 2026. Đầu tư công tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế, trong khi việc tháo gỡ pháp lý bất động sản tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với các nhóm ngành xây dựng và vật liệu xây dựng.

Xét theo nhóm ngân hàng, nhóm ngân hàng tư nhân năng động được kỳ vọng dẫn dắt tăng trưởng tín dụng với mức trên 20%, trong khi các ngân hàng lớn nhận chuyển giao bắt buộc sẽ tiếp tục được hưởng cơ chế ưu tiên với hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn mức trung bình ngành.

Trong kịch bản Ngân hàng Nhà nước bắt đầu quá trình chuyển đổi từng bước bãi bỏ cơ chế hạn mức tín dụng từ năm sau, các ngân hàng có hệ số an toàn vốn (CAR) cao như: VPBank, Techcombank và HDBank có thể ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng vượt trội so với mặt bằng chung.

Bên cạnh đó, những ngân hàng có danh mục cho vay hướng đến các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, bán lẻ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhà ở xã hội như: HDBank, VIB, Techcombank và ACB sẽ được điều chỉnh giảm hệ số rủi ro (CRW) của các khoản vay này theo Thông tư số 14/2025/TT-NHNN, qua đó có thêm dư địa mở rộng tín dụng.

"Tăng trưởng tín dụng sẽ chậm hơn và có chọn lọc hơn so với năm 2025 khi Ngân hàng Nhà nước tăng cường các biện pháp kiểm soát tín dụng vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh" - VCBS nhận định.

Đánh giá rủi ro nợ xấu tiềm ẩn đối với hệ thống ngân hàng trong năm 2026, nhóm phân tích VCBS lưu ý việc nới lỏng tiêu chuẩn cho vay, trong đó một lượng lớn tín dụng liên quan đến bất động sản đã được giải ngân trong năm 2025.

Cuối quý III/2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng giảm nhẹ xuống 2% từ mức 2,04% cuối quý II/2025, trong đó nợ xấu chủ yếu đến từ các khoản vay liên quan đến bất động sản và các khoản vay tiêu dùng thế chấp bằng bất động sản.

Nguồn: VCBS.

Cũng theo thống kê của VCBS, cuối quý III/2025, dư nợ tín dụng cho kinh doanh bất động sản đạt hơn 1,82 triệu tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm và chiếm 10,1% tổng dư nợ của nền kinh tế. Trong đó, tín dụng tăng mạnh ở nhóm doanh nghiệp phát triển bất động sản, tăng 39,88% so với đầu năm và đã vượt qua nhóm khách hàng cá nhân vay xây dựng, sửa chữa để bán. Dòng tiền bất động sản trong giai đoạn vừa qua phần lớn tập trung vào mục đích kinh doanh, giữa chủ đầu tư và người mua thứ cấp.

Trong bối cảnh nhu cầu vay phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng còn yếu, đặc biệt trong nửa đầu năm, các ngân hàng tư nhân năng động với hệ sinh thái doanh nghiệp lớn đã đẩy nhanh tín dụng liên quan đến bất động sản như: Nam A Bank, Techcombank...

Cùng với đó, tỷ trọng cho vay kinh doanh bất động sản tại nhiều ngân hàng tăng mạnh trong 9 tháng 2025, với một số ngân hàng ghi nhận tỷ lệ trên 30%, làm gia tăng rủi ro tập trung, nguy cơ nợ xấu khi thị trường suy yếu, khó khăn trong xử lý tài sản bảo đảm và tiềm ẩn rủi ro thanh khoản, đặc biệt đối với các ngân hàng quy mô nhỏ do các khoản vay bất động sản thường có kỳ hạn dài.

Bên cạnh đó, các khoản vay mua nhà với lãi suất ưu đãi trong giai đoạn trước khi hết thời gian ưu đãi và chuyển sang lãi suất thả nổi sẽ làm tăng áp lực trả nợ của khách hàng, có thể làm giảm sức mua bất động sản và gia tăng rủi ro nợ xấu tại một số ngân hàng. Ngoài ra, một số nhóm khách hàng sản xuất kinh doanh có thể chịu tác động tiêu cực từ các yếu tố như thuế quan và thiên tai, bão lũ. Tuy vậy, tỷ lệ nợ xấu được kỳ vọng vẫn nằm trong tầm kiểm soát./.