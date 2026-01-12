(TBTCO) - Theo công bố mới nhất của Vietcombank, lãi suất cho vay bình quân tháng 12/2025 đã tăng lên 5,8%/năm, tháng thứ 2 liên tiếp điều chỉnh tăng, diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại BIDV trong bối cảnh nhóm “big 4” đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm. Trước đó, từ tháng 9 - 11/2025, lãi suất cho vay bình quân toàn hệ thống đã tăng trở lại khoảng 0,44%/năm.

Theo công bố mới nhất của Vietcombank, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 12/2025 đã tăng lên 5,8%/năm, đánh dấu tháng thứ 2 liên tiếp ngân hàng này điều chỉnh tăng lãi suất cho vay. Trước đó, Vietcombank duy trì mặt bằng 5,6%/năm trong thời gian dài, trước khi nhích lên 5,7% vào tháng 11/2025 và tăng thêm 0,1 điểm phần trăm trong tháng 12/2025.

Cùng chiều diễn biến này, chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân tại Vietcombank được nới rộng lên 2,8 điểm phần trăm trong tháng 12/2025, cao hơn mức 2,7 điểm phần trăm duy trì suốt 4 tháng trước đó. Đáng chú ý, chênh lệch lãi suất sau khi trừ chi phí, một chỉ tiêu phản ánh sát nhất hiệu quả sinh lời từ hoạt động tín dụng, cũng tăng lên 1,3 điểm phần trăm, so với vùng 1,1 - 1,2 điểm phần trăm ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11/2025.

Nguồn: Vietcombank.

Tương tự, BIDV cho biết lãi suất cho vay bình quân trong tháng 12/2025 đã tăng lên 5,6%/năm, từ mức 5,47 - 5,48%/năm được duy trì ổn định trong thời gian dài trước đó. Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân tại BIDV hiện vẫn xoay quanh mức 2,5%/năm.

Trước đó, vào giữa tháng 12/2025, "big 4" ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV đều đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm tại quầy ở tất cả các kỳ hạn, với mức tăng từ 0,3 - 0,6%/năm. Đây là lần đầu tiên nhóm ngân hàng quốc doanh tăng lãi suất huy động sau hơn 03 năm liên tục điều chỉnh giảm và duy trì mặt bằng lãi suất ở vùng thấp kỷ lục.

Về lãi suất cho vay, theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục có xu hướng giảm. Trong tháng 9/2025, lãi suất cho vay bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại ở mức 6,52%/năm, giảm 0,41%/năm so với cuối năm 2024.

Tuy nhiên, theo báo cáo tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2026, đến cuối tháng 11/2025, lãi suất cho vay bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại ở mức 6,96%/năm, tương đương so với cuối năm 2024. Như vậy, có thể thấy trong giai đoạn từ tháng 9 - 11/2025, lãi suất cho vay bình quân đã tăng trở lại khoảng 0,44%/năm.

Nguồn: VCBS.

Theo đánh giá của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS), lãi suất cho vay tiếp tục duy trì ở mức thấp, bất chấp việc lãi suất huy động bắt đầu có xu hướng tăng trở lại khiến biên lãi ròng (NIM) chịu áp lực thu hẹp.

Theo VCBS, tính đến cuối quý III/2025, mặt bằng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn trung bình toàn hệ thống hầu như không thay đổi so với thời điểm cuối năm 2024 và chỉ bắt đầu ghi nhận tăng nhẹ trở lại từ tháng 10/2025. Trong quý cuối năm, tín dụng tăng tốc trong khi áp lực tỷ giá vẫn hiện hữu khiến Ngân hàng Nhà nước điều tiết cung tiền thận trọng hơn; đồng thời, nguồn tiền gửi của Kho bạc Nhà nước rút giảm khi vốn đầu tư công được tăng cường giải ngân cũng tạo thêm áp lực lên thanh khoản toàn hệ thống.

Chi phí huy động bình quân ghi nhận trên báo cáo tài chính các ngân hàng niêm yết có xu hướng tăng kể từ quý I/2025, đến cuối quý III/2025 tăng 0,42% so với cuối năm 2024, chủ yếu do môi trường cạnh tranh gay gắt. Trong đó, các ngân hàng nhóm vừa và nhỏ đưa ra mức lãi suất ưu đãi cao hơn lãi suất niêm yết, trong khi một số ngân hàng tư nhân năng động triển khai các tính năng tự động sinh lợi, phân bổ linh hoạt tiền gửi không kỳ hạn sang các kỳ hạn ngắn.

"Mặt bằng lãi suất cho vay trung bình ước tính tăng khoảng 50 - 70 điểm cơ bản trong năm 2026 và tiếp tục duy trì sự phân hóa giữa các nhóm ngân hàng" - VCBS đánh giá./.