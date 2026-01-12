Ngành Thuế quyết tâm hoàn thiện lộ trình cải cách theo chuẩn mực quốc tế

(TBTCO) - Thảo luận về mục tiêu cải cách, chiến lược triển khai, thứ tự ưu tiên và các biện pháp thực hiện trên cơ sở những nội dung đã được nhận diện trong Báo cáo TADAT 2025 và bối cảnh thực tế của Việt Nam hiện nay, ngày 12/1, Cục Thuế tổ chức buổi làm việc với đoàn chuyên gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sau hội thảo báo cáo đánh giá TADAT 2025.

Thay mặt cho lãnh đạo Cục Thuế, Phó Cục trưởng Lê Long trân trọng cảm ơn sự hợp tác quý báu của IMF trong thời gian qua và gần đây nhất là đợt hỗ trợ cơ quan thuế Việt Nam triển khai đánh giá thực địa hiệu quả quản lý thuế theo Công cụ TADAT trong năm 2025.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long và lãnh đạo Đoàn chuyên gia IMF trao đổi tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Thuế Việt Nam cho biết, công cụ TADAT được sử dụng như một phương pháp chuẩn để đánh giá sức khỏe các cấu phần chính trong một hệ thống quản lý thuế của một quốc gia và mức độ tương đồng trong công tác quản lý thuế của quốc gia đó so với thông lệ quốc tế. Đồng thời, những đánh giá TADAT đặc biệt hữu ích trong việc xác định những điểm mạnh, điểm yếu tương đối trong hệ thống quản lý thuế.

Trong đợt đánh giá TADAT 2025 tại Việt Nam vừa qua, Báo cáo này đã chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống thuế Việt Nam so với thông lệ quốc tế tốt; tuy nhiên, Cục Thuế hiểu rằng Báo cáo TADAT sẽ không khuyến nghị cụ thể các nội dung cải cách hoặc đưa ra giả định về tác động tiềm năng của những nội dung cải cách quản lý thuế đang thực hiện.

“Chính vì vậy, ngay sau khi kết thúc hội thảo và đợt đánh giá thực địa và nhận được Báo cáo TADAT 2025 chính thức từ IMF, Cục Thuế đã chỉ đạo các ban, đơn vị chủ động nghiên cứu những điểm mạnh, điểm yếu, những khoảng trống của hệ thống thuế Việt Nam so với thông lệ quốc tế tốt đã được nhận diện và chỉ ra trong Báo cáo TADAT để chủ động đề xuất các giải pháp cải thiện và cùng chuyên gia trao đổi tại Hội thảo lần này” - Phó Cục trưởng Lê Long cho biết.

Theo đó, hiện nay IMF đã có những tiêu chí đánh giá TADAT mới theo Tài liệu hướng dẫn thực địa 2025 sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2026; đồng thời, hiện nay, Cục Thuế đang triển khai việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược và Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 trên cơ sở rà soát kết quả thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã thực hiện để tiếp tục xây dựng Kế hoạch cải cách giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Cục trưởng Lê Long và Đoàn chuyên gia IMF và đại diện các Ban, đơn vị dự buổi làm việc.

Chính vì vậy, kết quả của hội thảo lần này sẽ là một trong những nội dung quan trọng giúp Cục Thuế tìm hiểu rõ hơn về thông lệ quốc tế tốt theo các tiêu chí đánh giá của Tài liệu hướng dẫn thực địa 2025 để nghiên cứu, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Kế hoạch cải cách giai đoạn 2026 - 2030 nhằm khắc phục những điểm yếu, tổ chức công tác quản lý thuế đạt được mục tiêu Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đã đặt ra và phù hợp thông lệ quốc tế tốt.

Thay mặt Cục Thuế Việt Nam, Phó Cục trưởng Lê Long bày tỏ mong muốn phái đoàn của IMF trong thời gian tới tiếp tục trao đổi để Cục Thuế hiểu thấu đáo hơn cách thức diễn giải, sử dụng kết quả đánh giá trong Báo cáo TADAT.

Lãnh đạo Cục Thuế cũng đề nghị các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế bố trí cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ, trên cơ sở các nội dung tham vấn theo tiêu chuẩn TADAT, cần tập trung xử lý và trao đổi và thông tin, phản ánh đúng thực tế các công việc đã triển khai của ngành Thuế cũng như bối cảnh hiện tại và trong thời gian tới để cùng chuyên gia xác định những nhiệm vụ giải pháp cải thiện nhằm khắc phục theo khuyến nghị tại Báo cáo TADAT.

Trên cơ sở kết quả đánh giá và phối hợp triển khai đánh giá, ngành Thuế sẽ đưa ra những giải pháp cụ thể để tập trung triển khai Chiến lược và Kế hoạch cải cách giai đoạn 2026 - 2030 một cách thực chất, hiệu quả phù hợp với bối cảnh Việt Nam và thông lệ quốc tế theo Tài liệu hướng dẫn thực địa đánh giá TADAT 2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Patrick De Mets - Chuyên gia về quản lý thu của IMF, bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hợp tác chặt chẽ, chủ động và chuyên nghiệp của Cục Thuế Việt Nam trong suốt quá trình triển khai đánh giá TADAT 2025.

“IMF đánh giá cao tinh thần cầu thị, nghiêm túc của cơ quan Thuế Việt Nam trong việc tiếp cận và sử dụng Công cụ TADAT như một nền tảng quan trọng để nhìn nhận toàn diện hiệu quả quản lý thuế theo thông lệ quốc tế, chúng tôi cho rằng đây là thời điểm rất phù hợp để Việt Nam tận dụng kết quả TADAT nhằm xác định rõ thứ tự ưu tiên cải cách, bảo đảm tính khả thi và bền vững. IMF sẵn sàng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế để giúp ngành Thuế Việt Nam triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cải cách trong thời gian tới” - ông Patrick De Mets nhấn mạnh./.