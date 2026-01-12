(TBTCO) - Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Hải quan công bố ngày 12/1/2026, nửa cuối tháng 12/2025 ghi nhận sự tăng tốc mạnh mẽ của hoạt động xuất nhập khẩu, đưa tổng kim ngạch cả năm lên mức 930,07 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm 2024.

Cụ thể, Cục Hải quan ghi nhận, trong kỳ 2 tháng 12/2025, từ ngày 16/12 đến ngày 31/12, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 46,15 tỷ USD, tăng 8,9%, tương ứng tăng 3,79 tỷ USD so với kỳ 1 tháng 12/2025.

Biểu đồ: Trị giá xuất khẩu của 10 nhóm hàng lớn nhất kỳ 1 tháng 12 năm 2025 và kỳ 2 tháng 12năm 2025. Nguồn: CHQ

Đà tăng trong nửa cuối tháng đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước năm 2025 đạt 930,07 tỷ USD, tăng 18,2%, tương ứng tăng 143,14 tỷ USD so với năm trước. Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục giữ vai trò chủ lực với tổng kim ngạch đạt 683,35 tỷ USD, tăng 28,9%. Ngược lại, kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước đạt 246,72 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2024.

Cơ quan hải quan ghi nhận, xuất khẩu tăng mạnh, nhiều nhóm hàng chủ lực.

Trong kỳ 2 tháng 12/2025, tổng trị giá xuất khẩu đạt 23,81 tỷ USD, tăng tới 17,9% so với kỳ trước, tương ứng tăng 3,61 tỷ USD. Nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng cao như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 769 triệu USD, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 754 triệu USD, hàng dệt may tăng 371 triệu USD, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 205 triệu USD.

Đáng chú ý, một số mặt hàng nông sản có mức tăng rất mạnh trong nửa cuối tháng 12 như cà phê tăng 36%, gạo tăng tới 165%, phản ánh nhu cầu thị trường thế giới cải thiện rõ nét vào thời điểm cuối năm.

Tính chung cả năm 2025, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 475,06 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2024. Riêng khu vực doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch xuất khẩu 365,72 tỷ USD, tăng 26,4%, chiếm khoảng 77% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá nhập khẩu trong kỳ 2 tháng 12/2025 đạt 22,34 tỷ USD, chỉ tăng 0,8% so với kỳ trước. Một số nhóm hàng tăng mạnh gồm than các loại, xăng dầu, khí đốt hóa lỏng, thức ăn gia súc và nguyên liệu, phản ánh nhu cầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng cuối năm.