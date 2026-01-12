Thuế tỉnh Phú Thọ: Trao tiền ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra

(TBTCO) - Sáng ngày 12/1, Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Hồng, cùng đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng đã đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ trao số tiền 108 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trước đó, Thuế tỉnh Phú Thọ đã chuyển 100 triệu đồng về Cục Thuế (Bộ Tài chính) để ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ trao số tiền ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đây là số tiền của toàn thể công chức, người lao động ngành Thuế tỉnh Phú Thọ tự nguyện ủng hộ theo lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và Cục Thuế.

Được biết, mức ủng hộ của mỗi công chức tối thiểu 200.000 đồng và lao động hợp đồng ủng hộ tối thiểu 100.000 đồng.

Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Hồng cho biết, tuy số tiền ủng hộ không nhiều, nhưng là tình cảm của cán bộ, công chức và người lao động ngành Thuế tỉnh Phú Thọ dành cho đồng bào vùng mưa, lũ miền Trung và Tây Nguyên, với mong muốn góp phần động viên đồng bào vùng mưa, lũ Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.