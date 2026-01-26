Nhiều đơn vị thuế tỉnh thi đua hoàn thành dự toán thu ngân sách

(TBTCO) - Nhờ thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2025 của Cụm thi đua số 5 thuộc Cục Thuế đều đạt và vượt cao so với dự toán Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Cục Thuế giao. Đáng chú ý, có địa phương số thu vượt 90% so với dự toán pháp lệnh được giao.

Cụm thi đua số 5 thuộc Cục Thuế, gồm 6 Thuế tỉnh: Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026.

Cụm thi đua số 5 ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: Mạnh Khiêm

Cụm thi đua số 5 thuộc Cục Thuế trong năm 2025 đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính, ngành Thuế; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Cục Thuế và của UBND các tỉnh đã phát động và triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua theo hướng dẫn và chỉ đạo của Cục Thuế và của địa phương.

Nhờ thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2025 của Thuế các tỉnh đều đạt cao so với dự toán được giao.

Trong đó, Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2025 đạt 55.264 tỷ đồng, đạt 159,9% dự toán pháp lệnh, đạt 140,9% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 131,5% so với năm trước thực hiện.

Thuế tỉnh Quảng Ninh, số thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2025 đạt 68.507 tỷ đồng, đạt 182,4% dự toán pháp lệnh, đạt 173,3% dự toán tỉnh giao, bằng 193% so với năm trước thực hiện.

Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách nhà nước đạt 25.564 tỷ đồng, đạt 125,1% dự toán pháp lệnh, đạt 107,7% dự toán tỉnh giao, bằng 139,3% so với năm trước thực hiện.

Thuế tỉnh Hưng Yên thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2025 đạt 94.763 tỷ đồng, đạt 190% dự toán pháp lệnh, đạt 190% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 201% so với năm trước thực hiện.

Thuế tỉnh Bắc Ninh thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2025 đạt 63.462 tỷ đồng, đạt 138,5% dự toán được giao, bằng 147,7% so với năm trước thực hiện.

Thuế tỉnh Ninh Bình thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2025 đạt 70.064 tỷ đồng, đạt 154% so dự toán pháp lệnh, đạt 101% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 43% so với năm trước thực hiện.

Cùng với các phong trào thi đua, công tác khen thưởng được xác định là động lực quan trọng để cổ vũ, động viên tinh thần công chức, người lao động đặc biệt trong bối cảnh toàn ngành nỗ lực vượt khó thực hiện nhiệm vụ kép là vừa đảm bảo thu ngân sách, vừa ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập.

Với kết quả đạt được, Cụm thi đua số 5 đã bình xét, đề tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen Bộ Tài chính cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Cụm thi đua số 5 cũng đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2026.

Đồng thời, Cụm thi đua số 5 cũng đã bầu Cụm trưởng Cụm Thi đua số 5 năm 2026 là Thuế tỉnh Quảng Ninh; Cụm thi đua số 5 đã tiếp tục tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2026./.