Hải quan Khu vực XIV: Doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan tăng gần 10%

(TBTCO) - Năm 2025, Chi cục Hải quan Khu vực XIV tiếp tục khẳng định vai trò “gác cửa” thương mại trên địa bàn Đắk Lắk và Gia Lai khi vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa tăng cường quản lý nhà nước về hải quan. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 5,6 tỷ USD, tăng trên 25% so với năm 2024.

Thông tin với PV TBTCO, Chi cục Hải quan Khu vực XIV cho biết, trong năm 2025, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước về hải quan, vừa bảo đảm tuân thủ pháp luật, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Công tác giám sát hàng hóa và phương tiện xuất nhập cảnh được tăng cường, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì nhịp độ sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, Chi cục tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ pháp luật hải quan, kịp thời tiếp nhận và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Việc áp dụng hiệu quả các chương trình, chức năng trên hệ thống nghiệp vụ hải quan điện tử đã góp phần rút ngắn thời gian thông quan, nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh trên địa bàn quản lý. Đặc biệt, Chi cục đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống gian lận thương mại, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định, chuyển tải bất hợp pháp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Công tác giám sát hàng hóa và phương tiện xuất nhập cảnh được tăng cường.

Ảnh: Lạc Nguyên

Trong năm, Chi cục tập trung kiểm tra báo cáo quyết toán xuất - nhập - tồn kho đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu. Kết quả, đã hoàn thành 6/6 cuộc kiểm tra theo kế hoạch (đạt 100%), phát hiện 3 trường hợp vi phạm, qua đó ấn định thuế 131,5 triệu đồng và xử phạt vi phạm hành chính 27,9 triệu đồng. Đồng thời, công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa tại khu vực biên giới và ngoài cửa khẩu được duy trì thường xuyên, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng số doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan trên địa bàn Chi cục quản lý đạt 901 doanh nghiệp, tăng 9,88% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, địa bàn tỉnh Gia Lai có 758 doanh nghiệp, tăng 13,64%; riêng Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh ghi nhận mức tăng 23,21%. Địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 143 doanh nghiệp, giảm 6,54%, song một số đơn vị như Hải quan Phú Yên vẫn duy trì mức tăng trưởng nhẹ.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục khởi sắc với tổng số 89.130 tờ khai, tăng 16,07% so với năm 2024. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm cà phê hạt, gỗ và sản phẩm gỗ, sắn lát, tinh bột sắn, khoáng sản, sản phẩm may mặc, linh kiện điện tử, nông sản và vật tư công nghiệp. Còn đối với nhập khẩu, nổi bật là nguyên liệu phục vụ sản xuất xuất khẩu, máy móc thiết bị, nông sản thô, cao su, phân bón và nguyên liệu dược.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5.626,57 triệu USD, tăng 25,71% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 4.313,38 triệu USD, tăng mạnh 41,47%, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 1.313,19 triệu USD, giảm 7,97%. Đáng chú ý, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh ghi nhận mức tăng đột biến cả về kim ngạch và số lượng tờ khai, phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của cửa khẩu này trong giao thương khu vực.

Cùng với đó, tổng số phương tiện xuất nhập cảnh đạt 27.162 lượt, tăng 35,54%, và số lượt hành khách xuất nhập cảnh đạt 150.062 lượt, tăng 9,7% so với năm 2024. Những kết quả này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động xuất nhập khẩu bền vững trong thời gian tới./.