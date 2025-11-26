Công chức thuế đến từng khu chợ, tuyến phố hỗ trợ hộ kinh doanh

(TBTCO) - Với phương châm đồng hành cùng hộ, cá nhân kinh doanh chuyển từ phương pháp thuế khoán sang kê khai và phát triển lên doanh nghiệp trong, công chức Thuế TP. Hà Nội đã đến từng khu chợ, tuyến phố để hỗ trợ người dân.

Trong những ngày cao điểm của Chiến dịch 60 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai (D60), cán bộ công chức Thuế TP. Hà Nội đang làm việc với cường độ chưa từng có. Từ sáng đến tối muộn, kể cả thứ Bảy, Chủ Nhật, cán bộ thuế có mặt ở từng khu chợ, tuyến phố, phường xã để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai và phát triển lên doanh nghiệp. “Không để bất kỳ hộ kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau” - đó là tinh thần xuyên suốt của các cán bộ thuế trong suốt chiến dịch.

Các tổ công tác thuế được huy động xuống tận cơ sở để khảo sát, phát tờ rơi, cài đặt Etax Mobile và hướng dẫn hộ kinh doanh từng bước. Dù nắng mưa, cán bộ thuế bền bỉ “đi từng ngõ, hỗ trợ tận quầy”, giải thích và tháo gỡ vướng mắc để mọi hộ nắm vững quy trình và sử dụng thành thạo dịch vụ thuế điện tử. Tại các chợ lớn và trung tâm thương mại ở Hà Nội, mỗi hộ tiếp nhận thông tin và chia sẻ cho những hộ xung quanh, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ của Chiến dịch D60.

Công chức thuế TP. Hà Nội đến từng tuyến phố để hỗ trợ hộ kinh doanh. Ảnh: TL

Song song với hỗ trợ trực tiếp, nhiều hội nghị tuyên truyền và tập huấn được tổ chức tại các xã, phường, giúp hộ kinh doanh nắm rõ quy định, lộ trình chuyển đổi và quyền lợi khi vận hành theo phương pháp kê khai hoặc mô hình doanh nghiệp. Tại đây, cán bộ thuế lắng nghe từng lo lắng, giải đáp chi tiết về kê khai doanh thu, lập hóa đơn, điều kiện hưởng ưu đãi thuế… để người dân tự tin thực hiện các thủ tục theo quy định mới.

Đằng sau kết quả ấy là những ngày làm việc ngoài giờ, những bước chân không mỏi của cán bộ thuế. Họ kiên nhẫn giải thích nhiều lần, trấn an tâm lý e ngại của hộ kinh doanh, đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc: từ hướng dẫn nghiệp vụ đến giải quyết thủ tục, đảm bảo hộ kinh doanh nắm chắc quy trình trước khi áp dụng.

Sự tận tâm, tận tình và tinh thần “vì dân phục vụ” của đội ngũ công chức thuế đang tạo dựng niềm tin, củng cố sự đồng thuận - yếu tố quan trọng để hoàn thành Chiến dịch D60.

Chiến dịch D60 không chỉ là xóa bỏ thuế khoán, mà còn là bước chuyển mình của cả hệ thống thuế: minh bạch, công bằng, hiện đại và hướng tới phát triển bền vững. Bằng nỗ lực và trách nhiệm, công chức Thuế TP. Hà Nội đang từng ngày thắp sáng hành trình chuyển đổi, mở ra cơ hội mới cho hộ, cá nhân kinh doanh và góp phần vào sự phát triển bền vững của Thủ đô./.