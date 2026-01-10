68 doanh nghiệp được vinh danh văn hóa trở thành lợi thế cạnh tranh

Không chỉ là danh hiệu tôn vinh, chương trình “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2025” do VCCI tổ chức cho thấy văn hóa kinh doanh đang dần trở thành tiêu chí cốt lõi, tạo nền tảng phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.

Văn hóa là “sức mạnh mềm” của doanh nghiệp

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2025”. Từ 264 hồ sơ doanh nghiệp gửi về tham gia, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn và vinh danh 68 doanh nghiệp đáp ứng tốt các tiêu chí về đạo đức kinh doanh, tuân thủ pháp luật, minh bạch, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Các doanh nghiệp được vinh danh tại buổi lễ.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa các nghị quyết quan trọng của Đảng về xây dựng đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phát triển kinh tế gắn chặt với xây dựng văn hóa kinh doanh mang bản sắc Việt Nam, đồng thời tiếp thu tinh hoa quản trị hiện đại của thế giới.

Theo VCCI, trên cơ sở chấm điểm sơ bộ, 100 hồ sơ có mức độ đáp ứng tiêu chí cao nhất được đưa vào vòng chấm của Hội đồng bình chọn. Kết quả đánh giá độc lập, khách quan đã lựa chọn 68 doanh nghiệp có tổng điểm phù hợp để xếp hạng và vinh danh, bảo đảm nguyên tắc minh bạch, có căn cứ rõ ràng. Trong đó, Top 20 doanh nghiệp dẫn đầu được nhận Bằng khen của Chủ tịch VCCI.

Về cơ cấu, doanh nghiệp tư nhân chiếm khoảng 83,3%, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối chiếm 16,7%. Theo quy mô, doanh nghiệp lớn chiếm 48,5%, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 51,5%, phản ánh sự tham gia khá cân bằng giữa các khu vực.

Đáng chú ý, có 12,1% doanh nghiệp hoạt động tại vùng núi, vùng sâu, vùng xa và 13,6% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc giữ vai trò điều hành chủ chốt được vinh danh, cho thấy xu hướng lan tỏa của văn hóa kinh doanh tới nhiều không gian phát triển khác nhau của nền kinh tế.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh mềm của quốc gia và của từng doanh nghiệp. Phát triển kinh tế phải song hành với phát triển văn hóa, trong đó văn hóa được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội.

Theo Chủ tịch VCCI, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cao, xây dựng đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh không chỉ là yêu cầu trước mắt mà là nhiệm vụ chiến lược lâu dài. Đây cũng là yếu tố quan trọng để hình thành bản sắc văn hóa kinh doanh Việt Nam, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển đòi hỏi đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp phải có đạo đức và văn hóa kinh doanh ngang tầm khu vực và thế giới” - Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.

Doanh nghiệp lấy uy tín làm giá trị cốt lõi

Đại diện cho Top 20 doanh nghiệp tiêu biểu, bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa cho rằng, việc VCCI đồng hành, thúc đẩy xây dựng đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh đã tạo động lực để doanh nghiệp đổi mới, phát triển bền vững. Doanh nghiệp cam kết tiếp tục xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp và có trách nhiệm với xã hội.

Thời gian qua, VCCI đã triển khai nhiều hoạt động nhằm lan tỏa văn hóa kinh doanh, trong đó có việc công bố và phát động thực hiện 6 quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam. Bộ quy tắc này đã được đưa vào chương trình Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 11, góp phần bồi dưỡng nhận thức, định hướng giá trị cho thế hệ trẻ.

Lễ công bố “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2025” được xác định là hoạt động trọng tâm trong chuỗi chương trình thường xuyên của VCCI, hướng tới mục tiêu hình thành cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, lấy uy tín và văn hóa làm nền tảng dài hạn./.