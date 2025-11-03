Ông Hồ Sỹ Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026

(TBTCO) - Ngày 3/11/2025, Ban Thường trực Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 11, khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm kiện toàn chức danh Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, PGS TS Hồ Sỹ Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch VCCI - Phạm Tấn Công bày tỏ, đây là Hội nghị đặc biệt, kiện toàn nhân sự người đứng đầu VCCI.

Theo Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, tại Công văn số 18045-CV/VPTW (ngày 03/10/2025) của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác nhân sự giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ban Bí thư chỉ định đồng chí Hồ Sỹ Hùng giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI và giới thiệu để bầu giữ chức danh Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc kiện toàn chức danh lãnh đạo VCCI là việc cần thiết để tạo động lực mới trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Ban Thường trực tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng (thứ tư bên trái) trên cương vị mới. Ảnh: CTVAH

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành thông qua kết quả công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo VCCI khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2016. Cụ thể: Nhất trí để đồng chí Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI thôi giữ chức Chủ tịch VCCI, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường trực khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với 100% đại biểu tán thành, tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 11, khóa VII, PGS TS Hồ Sỹ Hùng - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu trên cương vị mới, tân Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng bày tỏ sự trân trọng và tri ân đối với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và Ban Chấp hành VCCI qua các thời kỳ đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp, gây dựng nên tầm vóc, vị thế và uy tín của VCCI ngày nay.

Tân Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTVAH

Tân Chủ tịch VCCI - Hồ Sỹ Hùng cho rằng ở cương vị Chủ tịch VCCI là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm, trọng trách lớn.

"Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi xin hứa, bằng tri thức, kinh nghiệm trong hơn 30 năm công tác ở nhiều vị trí khác nhau sẽ không ngừng nỗ lực cầu thị học hỏi, nâng cao năng lực công tác, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cán bộ và doanh nghiệp; tận tâm, tận lực trong công tác vì sự phát triển bền vững của của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và cơ quan VCCI trong kỷ nguyên mới” - ông Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.