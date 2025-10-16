(TBTCO) - Đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Tài chính được điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng uỷ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 16/10/2025, Đảng uỷ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Bí thư Đảng uỷ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính; …

Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo Đảng các Ban, Bộ ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Quốc Tuấn

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương bày tỏ vui mừng, đồng thời gửi tới Đảng Bộ VCCI và đồng chí Hồ Sỹ Hùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng nhận quyết định của Ban Thường vụ Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Ảnh: Quốc Tuấn

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng hoa chúc mừng đồng chí Hồ Sỹ Hùng. Ảnh: Quốc Tuấn

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Hồ Sỹ Hùng. Ảnh: Quốc Tuấn

Đặc biệt, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương khằng định, đồng chí Hồ Sỹ Hùng là cán bộ được đào tạo bài bản, được công nhận Phó Giáo sư ngành kinh tế năm 2012, đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau.

“Ở đâu, với cương vị công tác nào, đồng chí Hồ Sỹ Hùng luôn thể hiện trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ Đảng phân công”, đồng chí Nguyễn Phi Long khẳng định. Đồng thời tin tưởng với trọng trách mới, đồng chí Hồ Sỹ Hùng sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, kinh nghiệm công tác quý báu để cùng các đồng chí lãnh đạo VCCI đoàn kết, tiếp tục thúc đẩy phát triển VCCI xứng đáng với sự mong đợi của Đảng, Nhà nước và cộng đồng Doanh nghiệp.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhiệm kỳ 2025–2030, đồng chí Hồ Sỹ Hùng bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương tin tưởng giao trọng trách.

“Đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, trước Đảng bộ VCCI và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả nước”, đồng chí Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Bí thư Đảng uỷ VCCI phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Quốc Tuấn

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Bí thư Trung ương Đảng, đặc biệt là đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương đã tin tưởng giao phó trọng trách, đồng chí Hồ Sỹ Hùng khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là 5 nội dung công tác trọng tâm được đồng chí Phi Long nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng cũng gửi lời tri ân đến đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính, người đã giúp đỡ, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình công tác, là hành trang quan trọng để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ mới tại VCCI.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quốc Tuấn

Nhận thức rõ trọng trách của người đứng đầu, đồng chí Hồ Sỹ Hùng khẳng định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đề cao nguyên tắc tập thể, nâng cao trách nhiệm, tính gương mẫu của lãnh đạo, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước.

“Tôi sẽ không ngừng học hỏi, đổi mới tư duy, làm việc với tinh thần liêm chính, trách nhiệm, gần gũi và lắng nghe. Tôi cam kết tận tâm, tận lực vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và của VCCI trong nhiệm kỳ mới”, đồng chí Hồ Sỹ Hùng nói.