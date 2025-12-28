Chi cục Hải quan khu vực V: Thông quan hàng hóa vượt mốc 200 tỷ USD, thu ngân sách tăng mạnh

(TBTCO) - Năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực V đã vượt qua thách thức, nhanh chóng ổn định bộ máy, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan cho khối lượng lớn hàng hóa với kim ngạch tăng mạnh, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán.

Đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp, thu ngân sách 15.436 tỷ đồng

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Chí Thành - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực V cho biết, kể từ ngày 1/7/2025, Chi cục Hải quan khu vực V được giao nhiệm vụ quản lý địa bàn Bắc Ninh, Thái Nguyên, trụ sở chính đặt tại Bắc Ninh, với 6 đơn vị hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu, gồm Hải quan Bắc Ninh, Hải quan Tiên Sơn, Hải quan Yên Phong, Hải quan Bắc Giang, Hải quan Thái Nguyên, Hải quan Bắc Kạn.

Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị đã nhanh chóng vận hành thông suốt, triển khai hiệu quả hoạt động phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa, tăng thu ngân sách nhà nước.

Cán bộ Chi cục Hải quan khu vực V thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Ảnh: CTVAH

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực V, điểm nổi bật trong năm 2025 là đơn vị đã thực hiện có hiệu quả Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật. Đơn vị đã đồng hành, hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp trên địa bàn Bắc Ninh, Thái Nguyên nâng mức độ tuân thủ, giảm vi phạm và tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí thông quan, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của các địa phương.

Một điểm nhấn trong cách điều hành của Chi cục Hải quan khu vực V là không tách rời 2 mục tiêu: tạo thuận lợi thương mại và siết chặt kỷ cương quản lý nhà nước, đặt trọng tâm vào hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định.

Các chương trình đối thoại định kỳ, tư vấn trực tuyến, tiếp nhận vướng mắc qua cổng dịch vụ công được duy trì liên tục. Nhiều kiến nghị chính sách được tổng hợp, báo cáo cơ quan cấp trên, góp phần hoàn thiện quy định theo hướng rõ ràng, dễ thực thi. Việc ứng dụng giám sát điện tử, tự động phân công kiểm tra, theo dõi tiến độ tờ khai trực tuyến giúp doanh nghiệp giảm tiếp xúc trực tiếp, chủ động kế hoạch sản xuất, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đồ họa: Phương Anh

Từ tháng 7/2022 đến nay, chương trình được Chi cục Hải quan khu vực V triển khai ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật là tăng tỷ lệ tờ khai luồng xanh, giảm luồng vàng và luồng đỏ; doanh nghiệp nâng cao uy tín, thương hiệu, tạo tiền đề hưởng ưu đãi trong kinh doanh.

Đặc biệt, Chi cục Hải quan khu vực V điều hành dựa trên 3 trụ cột: kỷ cương nghiệp vụ, cải cách thủ tục gắn với dữ liệu và hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng tuân thủ bền vững.

Ngay từ đầu năm, kế hoạch công tác được thiết kế theo tư duy quản trị rủi ro: giảm xử lý thủ công, tăng giám sát bằng hệ thống điện tử, hạn chế can thiệp chủ quan. Nhờ ứng dụng mô hình phân luồng thông minh và xử lý số liệu tập trung, quy trình tiếp nhận, giám sát, thông quan vận hành thông suốt, giảm đáng kể thời gian xử lý hồ sơ.

Nhờ giải pháp cải cách tích cực này, ngày 4/12/2025, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức sự kiện ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD, vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn. Đây cũng là cột mốc đặc biệt trong quá trình lớn mạnh và phát triển của Chi cục Hải quan khu vực V, vươn lên trở thành một trong những lá cờ đầu của ngành Hải quan trong công tác thu ngân sách nhà nước và hỗ trợ, đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp.

Con số này cũng khẳng định vai trò của đơn vị trong bảo đảm thông quan thông suốt, hỗ trợ chuỗi cung ứng và duy trì đà tăng trưởng thương mại của khu vực, thành quả của nỗ lực cải cách thủ tục và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thu ngân sách năm 2025 của đơn vị ước đạt 15.436 tỷ đồng, đạt 112% chỉ tiêu pháp lệnh, tăng 20% so với năm 2024. Điều quan trọng hơn, chất lượng nguồn thu được cải thiện, giảm tình trạng khai sai mã hàng hóa, trị giá, định mức sản xuất.

Tăng tốc chuyển đổi số

Đề cập mục tiêu năm 2026, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực V cho hay, tốc độ phát triển kinh tế, thương mại mạnh mẽ của Bắc Ninh và Thái Nguyên tiếp tục mở ra nhiều cơ hội mới, khi dòng vốn FDI và các chuỗi sản xuất công nghệ cao dự báo duy trì xu hướng tăng, song cũng đặt ra không ít sức ép về hạ tầng logistics, chi phí chuỗi cung ứng và yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về hải quan.

Trong điều kiện đó, Chi cục Hải quan khu vực V xác định phương châm điều hành là tăng tốc chuyển đổi số gắn với chuẩn hóa dữ liệu, coi dữ liệu là trục lõi để tổ chức lại quy trình nghiệp vụ, mở rộng quản lý rủi ro, tăng hậu kiểm và từng bước giảm phụ thuộc vào xử lý thủ công.

Các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 được thiết kế theo hướng vừa bảo đảm tính kế thừa, vừa tạo bước chuyển mới trong cách thức điều hành. Theo đó, đơn vị bám sát diễn biến kim ngạch và nguồn thu để phân tích, dự báo và kịp thời điều chỉnh giải pháp quản lý; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục, tự động hóa các khâu xử lý hồ sơ, giảm tỷ lệ kiểm tra, nhưng vẫn giữ vững kỷ cương nghiệp vụ và kiểm soát rủi ro. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Chi cục Hải quan khu vực V chú trọng hoàn thiện các điều kiện bảo đảm thực thi, từ chuẩn bị nguồn lực cho mô hình thông quan tập trung và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đến quản lý tài chính, tài sản theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và minh bạch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ được triển khai theo hướng chuyên nghiệp, kỷ luật, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả công việc.

Về dài hạn, chương trình hành động năm 2026 không chỉ hướng tới mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ, mà còn thể hiện quyết tâm chuyển từ mô hình quản lý dựa trên khối lượng công việc sang mô hình điều hành dựa trên dữ liệu, công nghệ và tuân thủ bền vững, qua đó tạo nền tảng cho hệ thống hải quan hiện đại, minh bạch và đồng hành thực chất cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và kinh tế địa phương. Từ nền tảng đó, cách tiếp cận của Chi cục Hải quan khu vực V trong giai đoạn mới là vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa giữ vững kỷ cương quản lý nhà nước theo hướng cân bằng và bền vững.