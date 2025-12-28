Sáng ngày 28/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.128 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm tuần 0,38%, xuống mức 98,05.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.922 VND/USD - 26.334 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.054 đồng 26.384 đồng Vietinbank 25.923 đồng 26.384 đồng BIDV 26.084 đồng 26.384 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.129 - 31.090 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.166 đồng 31.757 đồng Vietinbank 30.081 đồng 31.801 đồng BIDV 30.502 đồng 31.786 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.06 đồng 172.35 đồng Vietinbank 162.37 đồng 173.87 đồng BIDV 164.94 đồng 172.70 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 28/12/2025, tăng 11 đồng ở chiều mua và 21 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.060 - 27.170 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,38%, xuống mức 98,05.

Trong tuần giao dịch vừa qua, đồng USD trải qua tuần biến động trong biên độ hẹp nhưng xu hướng chủ đạo vẫn là suy yếu, khi thị trường toàn cầu tiếp tục điều chỉnh kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong bối cảnh thanh khoản giảm mạnh do kỳ nghỉ lễ cuối năm. Các nhà đầu tư tập trung đánh giá triển vọng kinh tế Mỹ cũng như khả năng Fed chuyển sang chu kỳ nới lỏng trong năm tới, qua đó tạo áp lực nhất định lên đồng bạc xanh.

Ngay từ đầu tuần, đồng USD đã chịu sức ép giảm giá sau khi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng nhưng xuất hiện dấu hiệu chững lại ở một số lĩnh vực then chốt.

Trong suốt các phiên giao dịch giữa tuần, đồng USD dao động yếu so với rổ các đồng tiền chủ chốt, đặc biệt là đồng EUR và Yên Nhật, khi giới đầu tư thu hẹp vị thế nắm giữ USD để chốt lời cuối năm. Thanh khoản thị trường ở mức thấp do kỳ nghỉ Giáng sinh càng khiến biến động của đồng USD trở nên thận trọng và thiếu động lực bứt phá.

Nhìn tổng thể, tuần giao dịch vừa qua cho thấy đồng USD tiếp tục vận động trong trạng thái giằng co, chịu tác động đan xen giữa kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ và các yếu tố hỗ trợ ngắn hạn từ dữ liệu kinh tế Mỹ. Nếu không xuất hiện các tín hiệu mới mang tính đột biến từ Fed hoặc kinh tế Mỹ, đồng USD nhiều khả năng sẽ bước vào năm mới với tâm thế thận trọng, trong bối cảnh thị trường toàn cầu tiếp tục theo dõi sát lộ trình lãi suất của Fed và những biến động địa kinh tế, chính trị quốc tế./.