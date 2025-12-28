Ngày 28/12: Giá heo hơi hạ nhiệt tại nhiều địa phương sau tăng nóng

Giá heo hơi hôm nay (28/12) tại cả ba miền đang có dấu hiệu hạ nhiệt trong những ngày cuối năm. Khảo sát tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước cho thấy, giá heo hơi hiện dao động trong khoảng 62.000 - 70.000 đồng/kg, phản ánh giai đoạn điều chỉnh sau chuỗi tăng kéo dài.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh tư liệu

Giá heo hơi hôm nay có xu hướng hạ nhiệt rõ rệt hơn so với các phiên trước. Sau giai đoạn tăng nhanh hồi giữa tháng, giá tại nhiều địa phương đã quay đầu điều chỉnh, phản ánh sự cân đối trở lại giữa cung - cầu khi bước vào những ngày cuối năm. Diễn biến giảm giá chủ yếu tập trung tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trong khi các khu vực còn lại biến động nhẹ hoặc đi ngang.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh như Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Lào Cai. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại các địa phương này cùng về mức 69.000 đồng/kg.

Với diễn biến mới, hiện chỉ còn Hải Phòng, Sơn La và Hưng Yên giữ giá heo hơi ở mức 70.000 đồng/kg là mức cao nhất cả nước ở thời điểm này. Các địa phương còn lại phổ biến giao dịch trong khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, đà giảm tại miền Bắc phản ánh việc nguồn cung bắt đầu ổn định hơn, trong khi sức mua chưa có sự bứt phá mạnh. Sau nhiều ngày giá đứng ở vùng cao, hoạt động chốt bán tăng lên, khiến thị trường điều chỉnh để tìm điểm cân bằng mới.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng trong sáng cuối tuần ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các địa phương. Cụ thể, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, cùng về mức 68.000 đồng/kg. Đây vẫn là hai địa phương giữ mức giá cao nhất khu vực.

Ở chiều ngược lại, một số tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ duy trì xu hướng tích cực. Đắk Lắk giữ giá ở mức 67.000 đồng/kg, trong khi Khánh Hòa duy trì mức 66.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Như vậy, giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg. Mặt bằng giá nhìn chung đã hạ nhiệt so với giai đoạn đầu tháng, song vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay điều chỉnh giảm nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo hơi tại Đồng Tháp và Vĩnh Long giảm 1.000 đồng/kg, cùng về mức 62.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại trong khu vực nhìn chung giữ giá đi ngang. Theo khảo sát, giá heo hơi miền Nam hiện được mua bán trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là hai địa phương có giá cao nhất vùng, đạt 65.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ duy trì mức thấp nhất 62.000 đồng/kg.

Việc giá heo hơi miền Nam chỉ giảm nhẹ và cục bộ cho thấy thị trường khu vực này vẫn tương đối ổn định. Các doanh nghiệp và trang trại lớn đã chủ động kế hoạch xuất bán giúp hạn chế biến động mạnh trong ngắn hạn./.