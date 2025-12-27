Ngày 27/12: Giá bạc leo thang, tăng rất mạnh

|Sáng 27/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 79,310 USD/ounce
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 27/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.818.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.905.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 115.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 118.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 26/12.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 2.434.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.464.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 106.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 2.436.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.470.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 106.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với sáng 26/12.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 27/12/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
2.434.000
|
2.464.000
|
2.436.000
|
2.470.000
|
|
1 kg
|
64.919.000
|
65.717.000
|
64.971.000
|
65.868.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
2.442.000
|
2.472.000
|
2.444.000
|
2.474.000
|
|
1 kg
|
65.125.000
|
65.929.000
|
65.167.000
|
65.980.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 27/12/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.818.000
|
2.905.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
75.146.479
|
77.466.473
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:09:46 sáng 27/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 79,310 USD/ounce, tăng tới 7,462 USD/oune so với sáng 26/12.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 2.085.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 2.090.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng tới 194.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 193.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với sáng 26/12.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:09:46 sáng 27/12/2025