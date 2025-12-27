Ngày 27/12: Giá bạc leo thang, tăng rất mạnh

Giá bạc thế giới sáng nay tăng tới 7,462 USD/oune so với phiên trước. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt điều chỉnh tăng theo, với mức tăng rất mạnh.

Sáng 27/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 79,310 USD/ounce

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 27/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.818.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.905.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 115.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 118.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 26/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 2.434.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.464.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 106.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 2.436.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.470.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 106.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với sáng 26/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 27/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.434.000 2.464.000 2.436.000 2.470.000 1 kg 64.919.000 65.717.000 64.971.000 65.868.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.442.000 2.472.000 2.444.000 2.474.000 1 kg 65.125.000 65.929.000 65.167.000 65.980.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 27/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.818.000 2.905.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 75.146.479 77.466.473

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:09:46 sáng 27/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 79,310 USD/ounce, tăng tới 7,462 USD/oune so với sáng 26/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 2.085.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 2.090.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng tới 194.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 193.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với sáng 26/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:09:46 sáng 27/12/2025