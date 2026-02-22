Ngày 22/2: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục duy trì nhịp tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (22/2) tiếp tục đi lên, song giới đầu tư vẫn thận trọng chờ dữ liệu kinh tế mới. Trong nước, giá bạc tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.727.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.757.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 84,55 USD/ounce; tăng 5,58 USD so với hôm qua.

Giá bạc hôm nay tiếp tục đi lên. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.875.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.964.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.727.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.757.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh cùng xu hướng tăng, giá bạc hiện ở mức 2.729.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.763.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng, hiện ở mức giá 2.875.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.964.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 22/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.727.000 2.757.000 2.729.000 2.763.000 1 kg 72.731.000 73.529.000 72.783.000 73.680.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.735.000 2.765.000 2.737.000 2.767.000 1 kg 72.937.000 73.741.000 72.979.000 73.792.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 84,55 USD/ounce; tăng 5,58 USD so với sáng 21/2.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc tiếp tục duy trì nhịp tăng. Tuy vậy, nhìn trên bình diện rộng hơn, thị trường vẫn đang vận động trong trạng thái biến động mạnh với tâm lý dè dặt bao trùm giới đầu tư.

Sau hàng loạt phiên rung lắc, chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis của FX Empire nhận định, thị trường hiện đứng trước một ngã rẽ quan trọng: Liệu đà phục hồi có đủ động lực để kéo dài hay vùng giá vừa qua thực chất đã là đỉnh của chu kỳ tăng này.

Theo ông, không ít nhà giao dịch đang nghiêng về kịch bản bạc bước vào giai đoạn tích lũy đi ngang, thay vì hình thành một xu hướng tăng mới rõ rệt. Trong bối cảnh đó, điều thị trường quan tâm không còn là chinh phục các mốc cao hơn mà là xác lập một vùng hỗ trợ đủ vững làm nền cho sự ổn định.

“Hiện tại, mốc 70 USD/ounce được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nếu giá giữ được trên vùng này, thị trường có thể tiếp tục dao động tích lũy trong biên độ hẹp. Ngược lại, nếu xuyên thủng mốc 70 USD/ounce, áp lực bán có thể gia tăng. Trong kịch bản tiêu cực hơn, giá thậm chí có thể lùi về vùng 50 USD/ounce nếu lực bán đủ mạnh và kéo dài”, Christopher Lewis nhấn mạnh.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 22/2/2026: