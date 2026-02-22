Ngày 22/2: Giá heo hơi chờ tín hiệu mới từ cung - cầu

Giá heo hơi hôm nay (22/2) giữ ở mức 70.000 - 73.000 đồng/kg trên cả nước. Sau cao điểm Tết, thị trường bước vào giai đoạn tích lũy, chờ tín hiệu mới từ cung - cầu.

Giá heo hơi hôm nay giữ ở mức 70.000 - 73.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không thay đổi so với phiên trước. Cụ thể, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 73.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức giá trần trên phạm vi cả nước hiện nay.

Lào Cai, Lai Châu và Phú Thọ giữ mức 71.000 đồng/kg. Phần lớn các tỉnh còn lại như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Sơn La giao dịch phổ biến ở mức 72.000 đồng/kg.

Diễn biến đi ngang cho thấy thị trường phía Bắc đã bước qua cao điểm tiêu thụ Tết và trở lại trạng thái ổn định. Lượng heo xuất chuồng không tăng đột biến, trong khi sức mua giảm nhẹ so với giai đoạn trước Tết nhưng vẫn đủ hấp thụ nguồn cung hiện tại.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay dao động trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg.

Đà Nẵng duy trì mức 73.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Nghệ An, Hà Tĩnh và Đắk Lắk giao dịch ở mức 71.000 đồng/kg. Các địa phương như Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng phổ biến quanh mốc 72.000 đồng/kg.

Sau giai đoạn giải phóng mạnh lượng heo phục vụ nhu cầu giáp Tết, thị trường hiện bước vào nhịp tiêu thụ thường nhật. Sự cân bằng giữa lượng heo xuất bán và sức mua khiến giá khó tăng mạnh nhưng cũng chưa xuất hiện dấu hiệu giảm sâu.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay thấp hơn so với hai miền còn lại, dao động trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg.

An Giang, Cà Mau và Cần Thơ giữ mức 70.000 đồng/kg. Vĩnh Long giao dịch quanh 71.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh duy trì mức 72.000 đồng/kg.

Miền Nam vẫn có lợi thế về nguồn cung lớn từ các trang trại quy mô công nghiệp. Đây cũng là yếu tố giúp thị trường khu vực này duy trì ổn định và không xảy ra biến động mạnh dù nhu cầu sau Tết có xu hướng giảm nhẹ.

Ở thời điểm hiện tại, trạng thái “tích lũy” và đi ngang vẫn là đặc trưng chính của thị trường heo hơi. Cả người bán lẫn thương lái đều đang chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ sức mua tại các đô thị lớn cũng như biến động chi phí đầu vào trong những tuần tới./.