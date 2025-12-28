(TBTCO) - Bước sang năm 2026, triển vọng ngành ngân hàng được nhìn nhận thận trọng hơn khi thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc, làm rõ sự phân hóa nội ngành và đặt trọng tâm vào chất lượng tăng trưởng của từng tổ chức.

Tại sự kiện WeTalk "Đầu tư gì 2026?" do Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam tổ chức, triển vọng ngành ngân hàng cho năm 2026 được nhìn nhận theo hướng thận trọng hơn, trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn đòi hỏi cao hơn về chất lượng tăng trưởng và khả năng thích ứng với môi trường vĩ mô mới.

Dưới góc nhìn của ông Trần Thăng Long – Giám đốc Trung tâm Phân tích và Nghiên cứu, Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC), ngành ngân hàng hiện là một trong những nhóm ngành có mức độ minh bạch thông tin thuộc nhóm cao trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hoạt động kinh doanh, khẩu vị rủi ro, cơ cấu tín dụng cũng như phân khúc khách hàng của các ngân hàng nhìn chung đã được thị trường nắm bắt khá rõ, khiến ngân hàng không còn là nhóm ngành mang tính “bí ẩn” đối với nhà đầu tư như giai đoạn trước.

Các chuyên gia chia sẻ tại phiên 2 sự kiện WeTalk "Đầu tư gì 2026?".

Tuy nhiên, mức độ minh bạch cao cũng làm nổi bật sự phân hóa ngày càng rõ nét trong nội bộ ngành. Dù cùng hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, sự khác biệt giữa các tổ chức thể hiện rõ ở quy mô, chất lượng tài sản, phân khúc khách hàng mục tiêu và năng lực quản trị rủi ro. Theo ông Long, triển vọng của ngành vì vậy không hoàn toàn đồng đều, khi một số ngân hàng vẫn duy trì được dư địa tăng trưởng tốt, trong khi những ngân hàng khác bắt đầu đối mặt với giới hạn về nguồn lực và khả năng mở rộng tín dụng.

Một trong những thách thức lớn của ngành ngân hàng trong giai đoạn tới là áp lực duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng cao trong nhiều năm liên tiếp. Việc lặp lại mức tăng trưởng tín dụng quanh ngưỡng 17% không còn là bài toán dễ, nhất là khi quy mô nền kinh tế đã mở rộng và yêu cầu về chất lượng tín dụng ngày càng khắt khe. Trong bối cảnh đó, ngân hàng vẫn được kỳ vọng đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của thị trường, song vai trò dẫn dắt nhiều khả năng mang tính phân hóa, thay vì tập trung vào một vài ngân hàng nổi trội.

Xét về mặt định giá, chuyên gia đến từ BSC cho rằng, phần lớn cổ phiếu ngân hàng hiện đang giao dịch ở mức tương đối hợp lý so với kỳ vọng của thị trường, ngoại trừ một số trường hợp có mức định giá cao hơn mặt bằng chung. Trong ngắn hạn, rủi ro nợ xấu chưa tạo áp lực lớn, dù về trung và dài hạn vẫn là yếu tố cần được theo dõi, đặc biệt trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng cao kéo dài. Trên tổng thể, ngành ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ cột, nhưng dư địa bứt phá mạnh như giai đoạn lãi suất thấp trước đây được đánh giá là không còn quá rộng mở.

Điều này cho thấy bước sang năm 2026, ngành ngân hàng nhiều khả năng bước vào giai đoạn sàng lọc rõ nét hơn, khi vị thế dẫn dắt thị trường không còn mang tính đồng đều mà phụ thuộc ngày càng lớn vào chất lượng tăng trưởng của từng ngân hàng./.