Ngày 28/12: Giá cao su tại Nhật Bản tăng ba tuần liên tiếp

Giá cao su Nhật Bản hôm nay (28/12) ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp do lo ngại nguồn cung từ Thái Lan. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn trong nước ổn định. Ảnh tư liệu

Giá sao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,1% (0,08 Baht) lên mức 60,50 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 1 tăng 0,4% (1,2 Yên) lên mức 330 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,45% (70 Nhân dân tệ) lên mức 15.725 Nhân dân tệ/tấn.

So với cuối tuần trước, giá cao su Thái Lan, Nhật Bản và Trung Quốc thay đổi tương ứng (-1%), (+2%) và (+3%).

Trên của Sàn giao dịch SICOM - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn giao tháng 1/2026 tăng 1,1% lên mức 181,7 US cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản tăng trong phiên giao dịch hôm nay và đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp, do rủi ro gián đoạn nguồn cung liên quan đến thời tiết tại Thái Lan, quốc gia sản xuất cao su lớn nhất thế giới.

Hợp đồng cao su giao tháng 6/2026 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 2,1 Yên, tương đương 0,62% lên 340,9 Yên (2,18 USD)/kg. Tính chung cả tuần, hợp đồng này tăng 2,77%.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 110 Nhân dân tệ, tương đương 0,7% lên 15.780 Nhân dân tệ (2.251,97 USD)/tấn. Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien giao tháng 2 được giao dịch nhiều nhất tăng 305 Nhân dân tệ, tương đương 2,69% lên 11.635 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.