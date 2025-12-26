Sáng ngày 26/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.128 VND, giảm 5 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,01%, hiện ở mức 97,95.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 223.922 VND/USD - 26.334 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.059 - 26.389 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.059 đồng 26.389 đồng Vietinbank 25.920 đồng 26.389 đồng BIDV 26.078 đồng 26.389 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.129 - 31.090 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.059 đồng 31.733 đồng Vietinbank 30.103 đồng 31.823 đồng BIDV 30.509 đồng 31.811 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.72 đồng 173.06 đồng Vietinbank 163.06 đồng 174.56 đồng BIDV 165.30 đồng 173.15 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 26/12/2025, giảm 915 đồng ở chiều mua và tăng 85 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.040 - 27.140 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,01%, hiện ở mức 97,95.

Đồng USD nhìn chung ổn định đến suy yếu nhẹ trên thị trường quốc tế, trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm mạnh do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Chỉ số DXY dao động quanh vùng thấp nhất trong nhiều tuần. Diễn biến này phản ánh áp lực giảm giá kéo dài của đồng USD trong tháng 12. Tính từ đầu tháng 12, DXY hướng tới mức giảm đáng kể, đánh dấu tháng suy yếu mạnh nhất của đồng USD kể từ cuối mùa hè vừa qua.

Trên thị trường tiền tệ châu Âu, đồng USD giao dịch trong biên độ hẹp so với đồng EUR, khi đồng tiền chung châu Âu được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế tương đối ổn định và lập trường thận trọng của Ngân hàng Trung ương châu Âu liên quan đến thời điểm cắt giảm lãi suất.

Trong khi đó, đồng Yên Nhật tiếp tục tăng giá so với đồng USD, nhờ kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ từng bước rút lại chính sách tiền tệ "siêu nới lỏng" trong năm tới, sau thời gian dài duy trì lãi suất ở mức rất thấp.

Tại châu Á, đồng USD diễn biến trái chiều so với các đồng tiền trong khu vực. Đồng Nhân dân tệ (Trung Quốc) nhìn chung ổn định, khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục kiểm soát chặt chẽ biến động tỷ giá nhằm duy trì ổn định tài chính. Trong khi đó, các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro như Đô la Australia và Đô la New Zealand tăng nhẹ so với đồng USD, được hỗ trợ bởi tâm lý thị trường tích cực hơn và giá hàng hóa cơ bản được giữ vững./.