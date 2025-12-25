(TBTCO) - Theo mạng tin “financialpost.com” ngày 24/12, đồng USD đang hướng tới hiệu suất hàng năm tồi tệ nhất trong 8 năm qua và thị trường quyền chọn đã có những tín hiệu rằng các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho sự giảm giá mạnh hơn nữa trong những phiên giao dịch cuối năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đồng USD. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index đã giảm tới 0,4% vào ngày 23/12 xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10 trước khi thu hẹp lại mức giảm sau khi một báo cáo cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ đã tăng tốc trong quý trước. Chỉ số đồng USD đã giảm khoảng 8% trong năm nay, hướng tới một kịch bản tồi tệ nhất kể từ năm 2017 và thị trường quyền chọn đã chỉ ra những đợt giảm giá tiếp theo trong những tháng tới.

Ông Paresh Upadhyaya, lãnh đạo của Pioneer Investments, cho biết: “Tôi dự đoán thị trường năm 2026 sẽ tiếp tục xu hướng giảm, nhưng ở mức độ vừa phải hơn. Rủi ro chính đối với quan điểm này là sự tăng trưởng vượt trội của Mỹ quay trở lại và tổng sản phẩm nội địa trong quý III đã làm nổi bật rủi ro này”.

Kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm chi phí vay trong khi nhiều ngân hàng trung ương lớn khác sắp kết thúc chu kỳ nới lỏng của họ đã gây áp lực lên đồng USD. Mô hình giảm giá trong tháng 12 cũng đang gây bất lợi cho đồng tiền Mỹ, khiến nó giảm hơn 1% trong tháng này.

Thiên kiến bi quan đang thể hiện rõ trong dữ liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Số liệu mới nhất của CFTC cho thấy, các nhà giao dịch đầu cơ đã chuyển sang đặt cược chống lại đồng USD trong tuần kết thúc ngày 16/12. Lần đầu tiên kể từ tháng 10, họ bắt đầu có quan điểm tiêu cực về đồng USD.

Giá quyền chọn cũng trở nên tiêu cực hơn. Cái gọi là đảo chiều rủi ro, phản ánh vị thế và tâm lý thị trường, cho thấy, các nhà giao dịch quyền chọn đang bi quan nhất về đồng USD trong 3 tháng qua. Theo dữ liệu từ Depository Trust & Clearing Corporation, đồng euro và đô la Australia (AUD) là những công cụ chính để thể hiện quan điểm bi quan về đồng USD trong các phiên gần đây.

Nhà phân tích cấp cao Ipek Ozkardeskaya tại Swissquote viết trong một ghi chú: “Triển vọng về đồng USD vẫn khá tiêu cực. Các dự báo lạc quan về đồng USD rất hiếm”. Theo nhà phân tích cấp cao Ozkardeskaya, những lo ngại xung quanh kỷ luật tài chính và căng thẳng thương mại cũng đang đóng vai trò là những trở ngại.

Theo báo cáo của Cục Phân tích Kinh tế (BEA), nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng trong quý III với tốc độ nhanh nhất trong 2 năm, một phần được thúc đẩy bởi chi tiêu tiêu dùng và doanh nghiệp mạnh mẽ. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) điều chỉnh theo lạm phát của Mỹ trong quý III/2025 tăng trưởng 4,3% so với cùng kỳ năm 2024, cao hơn hầu hết các dự báo trong các cuộc khảo sát và tiếp nối mức tăng trưởng 3,8% trong quý II/2025./.