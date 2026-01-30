Giá vàng và bạc giảm mạnh sau đợt tăng kỷ lục: Có nên đầu tư vào lúc này?

(TBTCO) - Giá vàng và bạc giảm mạnh vào ngày 30/1, chấm dứt đợt tăng giá mạnh mẽ đã giúp giá các kim loại này phá vỡ nhiều kỷ lục trong năm nay.

Giá vàng và bạc giảm mạnh vào ngày 30/1, chấm dứt đợt tăng giá mạnh trước đó. Ảnh TL

Giá vàng giao ngay đã giảm hơn 4% xuống còn 5.156,64 USD/ounce, trong khi giá bạc giao ngay giảm hơn 5% xuống còn 110,26 USD sau đợt tăng mạnh.

Sự tăng vọt của giá vàng được thúc đẩy bởi sự bất ổn về địa chính trị, kinh tế và thương mại, cùng với sự suy yếu của đồng đô la - những yếu tố vẫn còn ảnh hưởng - khiến các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn an toàn, trong khi bạc cũng được hưởng lợi từ nhu cầu công nghiệp.

Ed Yardeni, chủ tịch của Yardeni Research, cho biết đợt bán tháo gần đây có thể một phần do nỗi lo ngại về tình hình tài chính bấp bênh của Mỹ giảm bớt, sau khi đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm tránh việc chính phủ Mỹ đóng cửa.

“Điều đáng ngạc nhiên là giá đã tăng từ 3.000 USD lên 5.500 USD/ounce mà không có bất kỳ sự điều chỉnh đáng kể nào”, Yardeni nói. “Một sự điều chỉnh trở lại mức 5.000 USD và ổn định một thời gian quanh mức giá đó sẽ là mô hình bình thường trong một thị trường tăng giá. Cho đến nay, đây giống một đợt tăng giá đột biến hơn là một thị trường tăng giá truyền thống đối với kim loại quý”, Yardeni cho biết thêm.

Các chuyên gia khác lại chỉ ra tốc độ và cấu trúc của sự sụt giảm. Gregor Gregersen, người sáng lập công ty kinh doanh kim loại quý Silver Bullion, cho biết tính chất đột ngột của sự sụt giảm cho thấy điều gì đó khác biệt so với việc chốt lời có trật tự.

“Nếu các tổ chức đang cố gắng thu lợi nhuận và thanh lý lượng lớn vàng hoặc bạc nắm giữ, họ sẽ làm như vậy một cách từ từ để đạt được mức giá cao nhất có thể”, Gregersen nói. “Những gì chúng ta thấy là sự sụt giảm mạnh trong một khoảng thời gian rất ngắn, mà không có bất kỳ động lực công khai rõ ràng nào đằng sau áp lực bán ra như vậy”, ông nói thêm rằng điều đó làm dấy lên khả năng động thái này “có chủ đích” nhằm kích hoạt sự sụt giảm hơn nữa.

Liệu đã đến thời điểm vào lệnh tối ưu?

Đối với các nhà đầu tư đã bỏ lỡ đợt tăng giá gần đây, liệu đợt điều chỉnh giảm này có phải là điểm vào lệnh tốt?

Bất chấp sự giảm giá ngày 30/1, giá cả vẫn ở mức cao, với giá vàng vẫn cao hơn khoảng 20% so với đầu năm, trong khi giá bạc vẫn cao hơn hơn 50%.

Các nhà phân tích đều nhất trí rằng, đợt tăng giá đã khiến giá cả bị đẩy lên quá cao trong ngắn hạn. Manpreet Gill, giám đốc đầu tư khu vực châu Âu, châu Phi và Trung Đông tại Standard Chartered, cho biết các tín hiệu độc quyền của ngân hàng cho thấy cả hai kim loại đều đang ở vùng quá mua.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) đã chỉ ra trong báo cáo dữ liệu hàng quý tuần này, một yếu tố khác thúc đẩy xu hướng giá vàng là việc các ngân hàng trung ương tăng thêm dự trữ. Tuy nhiên, phân tích của WGC cũng cho thấy, mặc dù "việc mua vào của ngân hàng trung ương vẫn là một yếu tố nổi bật và đóng góp" vào nhu cầu toàn cầu, nhưng lượng mua vào thực tế trong năm 2025 thấp hơn 21% so với năm trước đó, ở mức 863 tấn.

“Tình hình kỹ thuật ngắn hạn đang rất căng thẳng”, Gill nói. Ông chỉ ra tỷ lệ vàng/bạc đang tiến gần đến mức đáy cực thấp khoảng 31, mức thấp nhất từng thấy vào năm 2011, một tín hiệu trong lịch sử thường báo hiệu một giai đoạn tích lũy.

“Trong trường hợp như vậy, vàng có thể trải qua giai đoạn điều chỉnh nhẹ, trong khi bạc, do tính biến động cao hơn, có thể chứng kiến những biến động lớn hơn”, Gill nói. Trên thực tế, điều chỉnh có nghĩa là giá có thể tạm dừng, đi ngang hoặc giảm nhẹ sau một đợt tăng mạnh, thay vì tiếp tục tăng tuyến tính. Nhưng ông nói thêm, điều chỉnh không nhất thiết có nghĩa là đảo chiều mạnh.

Bất chấp sự biến động, nhiều nhà quan sát thị trường cho rằng rủi ro lớn hơn có thể là hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Vàng nói riêng đã được nâng giá bởi sự kết hợp của căng thẳng địa chính trị, bất ổn tài chính và lo ngại về sự mất giá tiền tệ, những yếu tố mà nhiều người tin rằng vẫn còn hiện hữu.

“Chúng tôi không nghĩ các nhà đầu tư đã quá muộn để tham gia giao dịch”, ông Afdhal Rahman, giám đốc điều hành mảng tư vấn quản lý tài sản tại OCBC, cho biết. “Mặc dù đợt tăng giá gần đây diễn ra rất nhanh, điều này đương nhiên làm tăng nguy cơ điều chỉnh giảm trong ngắn hạn, nhưng các động lực cấu trúc đằng sau đợt tăng giá này vẫn còn nguyên vẹn”.

Tuy nhiên, giá cả tăng cao đã thu hẹp biên độ sai sót. “Với mức giá hiện tại, đây có thể không phải là thị trường mà bạn muốn đầu tư toàn bộ vốn cùng một lúc”, Rahman cảnh báo. “Một cách tiếp cận từng bước hoặc theo từng giai đoạn có thể hợp lý hơn”.

“Chỉ vì giá đang ở mức cao kỷ lục không có nghĩa là đã quá muộn”, Zavier Wong, nhà phân tích thị trường tại eToro, cho biết. “Sai lầm không phải là bỏ lỡ đợt tăng giá, mà là cho rằng sẽ không có biến động trên đường đi”, Wong nói.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng giá vàng vẫn còn cao khiến biên độ sai sót trở nên hẹp hơn, do đó thời điểm vào lệnh càng quan trọng hơn. Về mặt kỹ thuật, vàng dường như đang bị mua quá mức, với các chỉ báo động lượng cho thấy khả năng điều chỉnh giảm thêm một chút là có thể xảy ra. ”Điều đó rất khó bỏ qua”, ông nói, đồng thời chỉ ra rằng vàng đang giao dịch với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên 90.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo kỹ thuật đo lường tốc độ và biên độ của các biến động giá gần đây. Các chỉ số trên 70 thường báo hiệu tình trạng mua quá mức, trong khi mức trên 90 cho thấy giá có thể đã bị đẩy lên cao và dễ bị điều chỉnh giảm.

“Cách chơi” như nào?

Về lâu dài, ông Gill của Standard Chartered cho biết, ngân hàng vẫn lạc quan về vàng và duy trì tỷ trọng vàng cao hơn mức trung bình so với danh mục đầu tư cân bằng. Trong danh mục đầu tư mô hình cân bằng của Standard Chartered, tỷ trọng vàng dài hạn ở mức 6%.

“Các nhà đầu tư đang nắm giữ ít vàng nên dần dần tăng tỷ trọng lên mức đó, trong khi những người đã nắm giữ ở mức đó có thể duy trì vị thế hiện tại”, ông nói. Ông Gill cũng cho biết thêm, các quỹ ETF mang lại tính thanh khoản và dễ tiếp cận, trong khi vàng vật chất có thể phù hợp hơn cho các nhà đầu tư dài hạn tập trung vào bảo toàn tài sản.

“Do đó, chiến lược định vị ưu tiên tích lũy dần dần cho các nhà đầu tư dài hạn, trong khi các giao dịch ngắn hạn mang tính chiến thuật nên thận trọng với các đợt điều chỉnh giảm giá”, Gill nói thêm.

Tương tự, Heidi Sum, người đứng đầu toàn cầu về các chuyên gia sản phẩm tài sản thực thanh khoản tại DWS, cho biết các nhà đầu tư có thể xem xét các quỹ ETF vàng hoặc bạc được hỗ trợ bằng tài sản vật chất để đầu tư cốt lõi vì chúng mang lại tính minh bạch và khả năng tiếp cận thanh khoản hàng ngày.