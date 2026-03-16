Chứng khoán phái sinh ngày 16/3: Lệch pha thị trường cơ sở, giá hợp đồng tương lai thu hẹp chênh lệch âm

(TBTCO) - Diễn biến lệch pha trên thị trường chứng khoán phái sinh và chứng khoán cơ sở trong phiên giao dịch ngày 16/3 đã giúp chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất và chỉ số thu hẹp về còn 1,69 điểm.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 16/3, các hợp đồng tương lai ghi nhận diễn biến lệch pha so với thị trường cơ sở. Sau phiên giao dịch giằng co, VN30-Index giảm nhẹ 0,61 điểm, xuống 1.852,99 điểm, với 12 mã tăng, 13 mã giảm và 5 mã đứng giá tham chiếu.

Nửa cuối phiên chiều, áp lực bán xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu lớn khiến chỉ số chưa thể bứt phá. Thanh khoản trên thị trường cơ sở cũng giảm nhẹ so với phiên trước khi nhiều nhà đầu tư lựa chọn quan sát khi thị trường dao động trong vùng hẹp.

Trong khi đó, giá 7/8 hợp đồng tương lai đóng cửa trong sắc xanh. Qua đó, chênh lệch âm được thu hẹp đáng kể. Hợp đồng dựa trên VN30-Index kỳ hạn gần nhất (41I1G3000) đóng cửa tại 1.851,3 điểm, tăng 0,61% so với phiên trước và chỉ còn thấp hơn VN30 khoảng -1,69 điểm.

Cá biệt, hợp đồng đáo hạn tháng 4/2026 dựa trên VN30-Index và VN100-Index đều chuyển sang trạng thái chênh lệch dương. Kỳ vọng trên thị trường phái sinh đã cân bằng hơn so với các phiên trước, khi mức chênh lệch âm duy trì khoảng cách lớn.

Chênh lệch âm thu hẹp trong phiên giao dịch ngày 16/3

Thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm mạnh. Tổng khối lượng giao dịch trong phiên ngày 16/3 giảm khoảng 21% so với phiên trước. Riêng với hợp đồng 41I1G3000, tổng cộng có 255.731 hợp đồng được sang tay.

Theo chuyên gia từ Công ty Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch đang nghiêng về khả năng VN30-Index biến động trong biên độ hẹp sau giảm mạnh và ưu tiên phòng ngừa rủi ro trên thị trường phái sinh khi xu hướng VN30-Index đang suy giảm. Trong ngắn hạn, SHS cho rằng, xu hướng hợp đồng tương lai 41I1G3000 suy giảm dưới kháng cự quanh 1.860 điểm. Khối lượng mở OI kỳ hạn 41I1G3000 là 36.252, tiếp tục giảm các vị thế nắm giữ khi phiên đáo hạn phái sinh sẽ diễn ra vào tuần này./.