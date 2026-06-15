Ngân hàng - Bảo hiểm

ROX Living nâng sở hữu tại MSB vượt 1%, danh sách cổ đông lớn đón thêm nhiều tên tuổi mới

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

[email protected]
09:48 | 15/06/2026
(TBTCO) - ROX Living vừa nâng tỷ lệ sở hữu tại MSB lên trên 1% vốn điều lệ sau khi mua thành công gần 18,3 triệu cổ phiếu trong tổng số 100 triệu cổ phiếu đăng ký. Động thái này diễn ra khi cơ cấu cổ đông lớn của MSB có nhiều biến động, xuất hiện thêm một số tên tuổi mới.
aa
Đại hội đồng cổ đông MSB: Đặt kế hoạch lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng, bước đi chiến lược thành tập đoàn tài chính
Rox Living “đảo chiều” giao dịch tại MSB, dự chi nghìn tỷ đồng gom thêm 100 triệu cổ phiếu Khối ngoại trở lại gom MSB sau chuỗi bán ròng mạnh

Công ty Cổ phần ROX Living vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - mã Ck: MSB).

Theo đó, trong thời gian từ ngày 29/5 đến ngày 8/6, ROX Living đã mua thành công gần 18,3 triệu cổ phiếu MSB theo hình thức khớp lệnh, tương ứng 18,3% đã đăng ký mua (100 triệu cổ phiếu). ROX Living cho biết giao dịch không hoàn tất do điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu MSB do ROX Living nắm giữ tăng từ gần 31,2 triệu đơn vị lên hơn 49,4 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,998% lên 1,584% vốn điều lệ của ngân hàng.

Đáng chú ý, trước đó ROX Living từng đăng ký bán toàn bộ gần 31,2 triệu cổ phiếu MSB trong giai đoạn từ ngày 3/4 đến ngày 29/4, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thực hiện được giao dịch nào với cùng lý do điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Chưa đầy một tháng sau, ROX Living bất ngờ đổi chiều chiến lược, khi đăng ký mua thêm 100 triệu cổ phiếu MSB từ ngày 29/5 nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng này.

Liên quan đến mối quan hệ với MSB, ông Tạ Ngọc Đa từng là Thành viên Hội đồng quản trị ROX Living, nhưng đã thôi giữ chức vụ từ ngày 28/5, tức một ngày trước khi doanh nghiệp đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu MSB. Hiện ông Đa sở hữu 118.300 cổ phiếu MSB, tương đương khoảng 0,01% vốn điều lệ.

Ở diễn biến khác, ông Phạm Lê Việt Anh, con trai bà Lê Thị Liên - Thành viên Hội đồng quản trị MSB - đăng ký bán toàn bộ 70.000 cổ phiếu MSB đang nắm giữ, nhằm tái cơ cấu khoản đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 18/6 đến ngày 17/7 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Nếu hoàn tất, ông Việt Anh sẽ không còn là cổ đông của ngân hàng. Số cổ phiếu này mới được ông Việt Anh mua vào trong phiên giao dịch ngày 2/6/2026.

Trước đó, Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Việt Nam (VMSA) cũng đã bán toàn bộ 984.246 cổ phiếu MSB trong giai đoạn từ ngày 19/5 đến ngày 22/5. Sau giao dịch, VMSA không còn sở hữu cổ phiếu nào tại MSB.

ROX Living nâng sở hữu tại MSB vượt 1%, danh sách cổ đông lớn đón thêm nhiều tên tuổi mới
Nguồn: MSB.

Theo danh sách công bố mới nhất ngày 1/6/2026, MSB có 11 cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với 188,7 triệu cổ phiếu, tương đương 6,05% vốn điều lệ.

Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài sở hữu 154,6 triệu cổ phiếu (4,96%), Công ty Cổ phần Jasper Investment nắm 151,9 triệu cổ phiếu (4,87%); Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Trường Long sở hữu 149,8 triệu cổ phiếu (4,8%).

Công ty TNHH Thành phố Công nghệ Xanh Hà Nội nắm giữ 121,98 triệu cổ phiếu (3,91%), Công ty TNHH Đầu tư Thuận Nam 1 sở hữu 125 triệu cổ phiếu (4,01%). Công ty Cổ phần ROX Key Holdings sở hữu 46,8 triệu cổ phiếu, tương đương 1,5% vốn điều lệ.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư Ricohomes nắm giữ 155,4 triệu cổ phiếu (4,98%), Công ty Cổ phần Sapphire Invest nắm 98,98 triệu cổ phiếu (3,17%), Buenavista Holdings Limited sở hữu 74,1 triệu cổ phiếu (2,37%), Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) - quỹ đầu tư thuộc Dragon Capital - nắm 33,2 triệu cổ phiếu (1,06%).

Trong danh sách kể trên, một số cổ đông mới xuất hiện từ đầu năm 2026 nắm giữ trên 1% vốn điều lệ MSB gồm: Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Trường Long; Công ty Cổ phần Jasper Investment; Công ty TNHH Đầu tư Thuận Nam 1 và Quỹ VEIL./.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2026, nhờ động lực chính từ tăng trưởng tín dụng, thu nhập lãi thuần của MSB đạt gần 3.197 tỷ đồng, tăng mạnh 28% so với cùng kỳ, giúp tổng thu nhập hoạt động của MSB duy trì đà tăng 12% lên 3.649 tỷ đồng, trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ 2%.

Kết thúc quý đầu năm, lợi nhuận trước thuế của MSB đạt gần 1.890 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 24% kế hoạch năm 2026 là 8.000 tỷ đồng, mức lợi nhuận mục tiêu cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng và cao hơn 13% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của MSB đạt 412.911 tỷ đồng, tăng 1,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 214.696 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm./.
Ánh Tuyết
Từ khóa:
msb ngân hàng MSB ngân hàng cổ đông lớn MSB cổ đông ROX Living Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Trường Long Công ty Cổ phần Jasper Investment Công ty TNHH Đầu tư Thuận Nam 1 tình hình kinh doanh MSB

Bài liên quan

ABBank bổ sung hơn 362 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên sát 14.000 tỷ đồng

ABBank bổ sung hơn 362 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên sát 14.000 tỷ đồng

Hà Nội kiểm soát chặt lãi suất ưu đãi "ngầm", ngăn ngân hàng cạnh tranh không lành mạnh

Hà Nội kiểm soát chặt lãi suất ưu đãi "ngầm", ngăn ngân hàng cạnh tranh không lành mạnh

Lãi suất đầu vào lên mặt bằng mới, ngân hàng trước áp lực chi phí vốn và nợ xấu

Lãi suất đầu vào lên mặt bằng mới, ngân hàng trước áp lực chi phí vốn và nợ xấu

Dành cho bạn

Mở rộng nguồn cung hàng hóa, nâng tầm thị trường chứng khoán

Mở rộng nguồn cung hàng hóa, nâng tầm thị trường chứng khoán

Bước qua góc khuất, cuộc chuyển mình của ngành cầm đồ tỷ USD

Bước qua góc khuất, cuộc chuyển mình của ngành cầm đồ tỷ USD

Xu hướng mua bán - sáp nhập mới trên thị trường địa ốc

Xu hướng mua bán - sáp nhập mới trên thị trường địa ốc

Mua bán hóa đơn thuế trái phép ngày càng tinh vi, phức tạp

Mua bán hóa đơn thuế trái phép ngày càng tinh vi, phức tạp

Tuổi trẻ ngành Tài chính ghi dấu nhiều kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm

Tuổi trẻ ngành Tài chính ghi dấu nhiều kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm

Giá vàng hôm nay ngày 16/6: Giá vàng tăng mạnh, vượt mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 16/6: Giá vàng tăng mạnh, vượt mốc 150 triệu đồng/lượng

Đọc thêm

Thanh khoản cải thiện, áp lực huy động vốn giảm dần

Thanh khoản cải thiện, áp lực huy động vốn giảm dần

(TBTCO) - Tiền gửi dân cư tiếp tục tăng mạnh, góp phần cải thiện thanh khoản hệ thống trong bối cảnh áp lực huy động vốn được dự báo giảm dần trong nửa cuối năm 2026.
Mastercard: Kết nối và niềm tin sẽ định hình giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của kinh tế số Việt Nam

Mastercard: Kết nối và niềm tin sẽ định hình giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của kinh tế số Việt Nam

(TBTCO) - Thanh toán số tại Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, theo Mastercard, giai đoạn tăng trưởng tiếp theo sẽ không còn được quyết định chủ yếu bởi số lượng người dùng hay số lượng giao dịch, mà bởi khả năng kết nối giữa các hệ sinh thái thanh toán và mức độ tin cậy mà người dùng dành cho các trải nghiệm số.
Cuộc đua tiền gửi không kỳ hạn với nhiều nhân tố dẫn dắt

Cuộc đua tiền gửi không kỳ hạn với nhiều nhân tố dẫn dắt

(TBTCO) - Cuộc cạnh tranh CASA (tiền gửi không kỳ hạn) trong ngành ngân hàng đang bước sang một giai đoạn mới. Khác với lợi thế trước đây chủ yếu đến từ "cuộc chơi" công nghệ và miễn phí dịch vụ, nay yếu tố quyết định là năng lực kiểm soát dòng tiền thực tế của khách hàng trong toàn bộ hệ sinh thái.
Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ "nóng" cuộc đua cạnh tranh thị phần

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ "nóng" cuộc đua cạnh tranh thị phần

(TBTCO) - Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đạt doanh thu 12.710 tỷ đồng trong quý đầu năm, chiếm gần 52% thị phần; trong đó, DBV vươn lên vị trí thứ 4 và MIC trở lại top 5, cho thấy cuộc đua thị phần ngày càng nóng lên. Chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng giúp các doanh nghiệp tăng doanh thu và mở rộng thị phần.
NCB và Sun Group ra mắt thẻ đồng thương hiệu, mở cánh cửa tới hệ sinh thái đặc quyền hàng đầu Việt Nam

NCB và Sun Group ra mắt thẻ đồng thương hiệu, mở cánh cửa tới hệ sinh thái đặc quyền hàng đầu Việt Nam

(TBTCO) - Với NCB Visa Sun Signature, lần đầu tiên khách hàng có thể sở hữu một chiếc thẻ tín dụng ngân hàng tích hợp đồng thời các đặc quyền dành cho hội viên trong hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản, hàng không và y tế cao cấp hàng đầu Việt Nam.
Tỷ giá USD hôm nay (13/6): Tỷ giá trung tâm tăng 5 tuần liên tiếp, chờ loạt ngân hàng trung ương họp lãi suất tuần tới

Tỷ giá USD hôm nay (13/6): Tỷ giá trung tâm tăng 5 tuần liên tiếp, chờ loạt ngân hàng trung ương họp lãi suất tuần tới

(TBTCO) - Sáng 13/6, tỷ giá trung tâm chốt tuần ở mức 25.155 đồng/USD, tăng 8 đồng so với cuối tuần trước và nối dài chuỗi tăng 5 tuần liên tiếp. Ngược lại, tỷ giá USD tự do giảm 140 đồng, về 26.240 - 26.270 VND/USD. Chỉ số DXY chốt tuần ở 99,78 điểm, giảm 0,29%, khi nhà đầu tư chờ tín hiệu chính sách từ Fed, BoE và BoJ trong tuần tới.
Giá vàng hôm nay ngày 13/6: Giá vàng bật tăng "phi mã", nhảy thêm 1,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/6: Giá vàng bật tăng "phi mã", nhảy thêm 1,6 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mức điều chỉnh lên tới 9,5 triệu đồng/lượng, đưa vàng miếng và vàng nhẫn tiến sát mốc 146 triệu đồng/lượng.
Nền kinh tế vững vàng trước nhiều sức ép, tỷ giá còn chịu áp lực ngắn hạn trong quý III/2026

Nền kinh tế vững vàng trước nhiều sức ép, tỷ giá còn chịu áp lực ngắn hạn trong quý III/2026

Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) dự báo, Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 4,5% đến hết năm 2026, đồng VND có thể chịu áp lực ngắn hạn trong quý III/2026, song triển vọng trung hạn vẫn tích cực.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quảng Ninh thu ngân sách hơn 31.400 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2026

Quảng Ninh thu ngân sách hơn 31.400 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2026

Chính phủ sẽ chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật

Chính phủ sẽ chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật

Tạo bước chuyển quản lý hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh quốc tế

Tạo bước chuyển quản lý hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh quốc tế

Ngày 16/6: Giá bạc suy giảm sau chuỗi tăng mạnh 3 phiên liên tiếp

Ngày 16/6: Giá bạc suy giảm sau chuỗi tăng mạnh 3 phiên liên tiếp

Hơn 570 cơ sở nhà, đất dôi dư tỉnh Gia Lai sau sáp nhập đã được đưa vào sử dụng

Hơn 570 cơ sở nhà, đất dôi dư tỉnh Gia Lai sau sáp nhập đã được đưa vào sử dụng

Hải quan khu vực II: Vạch trần nhiều thủ đoạn buôn lậu mới

Hải quan khu vực II: Vạch trần nhiều thủ đoạn buôn lậu mới

Khối ngoại duy trì mua ròng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Khối ngoại duy trì mua ròng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Nâng tầm kinh tế tư nhân để mở rộng dư địa tăng trưởng

Nâng tầm kinh tế tư nhân để mở rộng dư địa tăng trưởng

Cân nhắc trước bài toán chi phí vốn

Cân nhắc trước bài toán chi phí vốn

Ngày 14/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt bứt phá mạnh

Ngày 14/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt bứt phá mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 15/6: Giá vàng thế giới tăng lên 4.302 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 15/6: Giá vàng thế giới tăng lên 4.302 USD/ounce

Ngày 15/6: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu phục hồi tích cực

Ngày 15/6: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu phục hồi tích cực

Giá vàng hôm nay ngày 14/6: Vàng miếng, vàng nhẫn dễ dàng lấy lại mốc 147 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 14/6: Vàng miếng, vàng nhẫn dễ dàng lấy lại mốc 147 triệu đồng/lượng

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Tuần từ 15 - 21/6: Một tuần bận rộn về lãi suất của các ngân hàng trung ương

Tuần từ 15 - 21/6: Một tuần bận rộn về lãi suất của các ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (15/6): Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, DXY suy yếu sau tín hiệu kết thúc xung đột Mỹ - Iran gần 4 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (15/6): Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, DXY suy yếu sau tín hiệu kết thúc xung đột Mỹ - Iran gần 4 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

BIDV là Ngân hàng thanh toán duy nhất cho thị trường giao dịch các-bon tại Việt Nam

BIDV là Ngân hàng thanh toán duy nhất cho thị trường giao dịch các-bon tại Việt Nam

Ngày 14/6: Giá heo hơi giảm cục bộ ở một số địa phương tại miền Trung - Tây Nguyên

Ngày 14/6: Giá heo hơi giảm cục bộ ở một số địa phương tại miền Trung - Tây Nguyên

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,950 ▲150K 15,150 ▲100K
Kim TT/AVPL 15,000 ▲150K 15,200 ▲100K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 15,000 ▲150K 15,200 ▲100K
Nguyên Liệu 99.99 14,300 ▼100K 14,500 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 14,250 ▼100K 14,450 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,650 ▲150K 15,050 ▲150K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,600 ▲150K 15,000 ▲150K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 14,530 ▲150K 14,980 ▲150K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,500 ▲1000K 151,500 ▲1000K
Hà Nội - PNJ 148,500 ▲1000K 151,500 ▲1000K
Đà Nẵng - PNJ 148,500 ▲1000K 151,500 ▲1000K
Miền Tây - PNJ 148,500 ▲1000K 151,500 ▲1000K
Tây Nguyên - PNJ 148,500 ▲1000K 151,500 ▲1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,500 ▲1000K 151,500 ▲1000K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,950 ▲150K 15,150 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 14,950 ▲150K 15,150 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 14,950 ▲150K 15,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,900 ▲150K 15,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,900 ▲150K 15,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,900 ▲150K 15,150 ▲100K
NL 99.90 13,950 ▲50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 14,000 ▲50K
Trang sức 99.9 14,340 ▲100K 15,040 ▲100K
Trang sức 99.99 14,350 ▲100K 15,050 ▲100K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▲1347K 1,515 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,495 ▲1347K 15,152 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,495 ▲1347K 15,153 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,494 ▲15K 1,514 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,494 ▲15K 1,515 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,474 ▲15K 1,499 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,416 ▲990K 148,416 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,086 ▲750K 112,586 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,592 ▲680K 102,092 ▲680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,098 ▲610K 91,598 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,805 ▼69662K 8,755 ▼78212K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,165 ▲417K 62,665 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▲1347K 1,515 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▲1347K 1,515 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▲1347K 1,515 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▲1347K 1,515 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▲1347K 1,515 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▲1347K 1,515 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▲1347K 1,515 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▲1347K 1,515 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▲1347K 1,515 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▲1347K 1,515 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▲1347K 1,515 ▲10K
Cập nhật: 16/06/2026 13:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18008 18282 18858
CAD 18233 18509 19126
CHF 32392 32775 33427
CNY 0 3848 3940
EUR 29812 30034 31112
GBP 34417 34808 35750
HKD 0 3226 3428
JPY 157 161 167
KRW 0 16 18
NZD 0 14961 15549
SGD 19945 20227 20803
THB 723 786 840
USD (1,2) 26027 0 0
USD (5,10,20) 26068 0 0
USD (50,100) 26097 26111 26423
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,103 26,103 26,423
USD(1-2-5) 25,059 - -
USD(10-20) 25,059 - -
EUR 29,976 30,000 31,360
JPY 159.79 160.08 169.33
GBP 34,647 34,741 35,866
AUD 18,246 18,312 18,965
CAD 18,449 18,508 19,143
CHF 32,696 32,798 33,695
SGD 20,083 20,145 20,895
CNY - 3,819 3,955
HKD 3,290 3,300 3,431
KRW 16.03 16.72 18.15
THB 770.45 779.97 833.37
NZD 14,966 15,105 15,521
SEK - 2,750 2,841
DKK - 4,011 4,142
NOK - 2,709 2,799
LAK - 0.91 1.26
MYR 6,063.53 - 6,829.07
TWD 752.89 - 909.37
SAR - 6,891.59 7,241.68
KWD - 83,413 88,542
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,083 26,103 26,423
EUR 29,919 30,039 31,227
GBP 34,647 34,786 35,804
HKD 3,288 3,301 3,417
CHF 32,539 32,670 33,586
JPY 160.04 160.68 168.50
AUD 18,242 18,315 18,908
SGD 20,149 20,230 20,816
THB 788 791 826
CAD 18,454 18,528 19,091
NZD 15,058 15,594
KRW 16.67 18.29
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26085 26085 26423
AUD 18201 18301 19232
CAD 18423 18523 19537
CHF 32649 32679 34262
CNY 3827.6 3852.6 3987.8
CZK 0 1210 0
DKK 0 4060 0
EUR 29997 30027 31753
GBP 34721 34771 36531
HKD 0 3355 0
JPY 160.53 161.03 171.54
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.9 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6720 0
NOK 0 2770 0
NZD 0 15068 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2776 0
SGD 20102 20232 20958
THB 0 750.5 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14800000 14800000 15100000
SBJ 13000000 13000000 15100000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,115 26,165 26,423
USD20 26,115 26,165 26,423
USD1 23,907 26,165 26,423
AUD 18,268 18,368 19,472
EUR 30,156 30,156 31,565
CAD 18,376 18,476 19,783
SGD 20,186 20,336 20,896
JPY 161.03 162.53 167.09
GBP 34,632 34,982 36,149
XAU 14,798,000 0 15,052,000
CNY 0 3,738 0
THB 0 786 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 16/06/2026 13:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80