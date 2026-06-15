ROX Living nâng sở hữu tại MSB vượt 1%, danh sách cổ đông lớn đón thêm nhiều tên tuổi mới

Công ty Cổ phần ROX Living vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - mã Ck: MSB).

Theo đó, trong thời gian từ ngày 29/5 đến ngày 8/6, ROX Living đã mua thành công gần 18,3 triệu cổ phiếu MSB theo hình thức khớp lệnh, tương ứng 18,3% đã đăng ký mua (100 triệu cổ phiếu). ROX Living cho biết giao dịch không hoàn tất do điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu MSB do ROX Living nắm giữ tăng từ gần 31,2 triệu đơn vị lên hơn 49,4 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,998% lên 1,584% vốn điều lệ của ngân hàng.

Đáng chú ý, trước đó ROX Living từng đăng ký bán toàn bộ gần 31,2 triệu cổ phiếu MSB trong giai đoạn từ ngày 3/4 đến ngày 29/4, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thực hiện được giao dịch nào với cùng lý do điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Chưa đầy một tháng sau, ROX Living bất ngờ đổi chiều chiến lược, khi đăng ký mua thêm 100 triệu cổ phiếu MSB từ ngày 29/5 nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng này.

Liên quan đến mối quan hệ với MSB, ông Tạ Ngọc Đa từng là Thành viên Hội đồng quản trị ROX Living, nhưng đã thôi giữ chức vụ từ ngày 28/5, tức một ngày trước khi doanh nghiệp đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu MSB. Hiện ông Đa sở hữu 118.300 cổ phiếu MSB, tương đương khoảng 0,01% vốn điều lệ.

Ở diễn biến khác, ông Phạm Lê Việt Anh, con trai bà Lê Thị Liên - Thành viên Hội đồng quản trị MSB - đăng ký bán toàn bộ 70.000 cổ phiếu MSB đang nắm giữ, nhằm tái cơ cấu khoản đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 18/6 đến ngày 17/7 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Nếu hoàn tất, ông Việt Anh sẽ không còn là cổ đông của ngân hàng. Số cổ phiếu này mới được ông Việt Anh mua vào trong phiên giao dịch ngày 2/6/2026.

Trước đó, Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Việt Nam (VMSA) cũng đã bán toàn bộ 984.246 cổ phiếu MSB trong giai đoạn từ ngày 19/5 đến ngày 22/5. Sau giao dịch, VMSA không còn sở hữu cổ phiếu nào tại MSB.

Nguồn: MSB.

Theo danh sách công bố mới nhất ngày 1/6/2026, MSB có 11 cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với 188,7 triệu cổ phiếu, tương đương 6,05% vốn điều lệ.

Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài sở hữu 154,6 triệu cổ phiếu (4,96%), Công ty Cổ phần Jasper Investment nắm 151,9 triệu cổ phiếu (4,87%); Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Trường Long sở hữu 149,8 triệu cổ phiếu (4,8%).

Công ty TNHH Thành phố Công nghệ Xanh Hà Nội nắm giữ 121,98 triệu cổ phiếu (3,91%), Công ty TNHH Đầu tư Thuận Nam 1 sở hữu 125 triệu cổ phiếu (4,01%). Công ty Cổ phần ROX Key Holdings sở hữu 46,8 triệu cổ phiếu, tương đương 1,5% vốn điều lệ.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư Ricohomes nắm giữ 155,4 triệu cổ phiếu (4,98%), Công ty Cổ phần Sapphire Invest nắm 98,98 triệu cổ phiếu (3,17%), Buenavista Holdings Limited sở hữu 74,1 triệu cổ phiếu (2,37%), Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) - quỹ đầu tư thuộc Dragon Capital - nắm 33,2 triệu cổ phiếu (1,06%).

Trong danh sách kể trên, một số cổ đông mới xuất hiện từ đầu năm 2026 nắm giữ trên 1% vốn điều lệ MSB gồm: Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Trường Long; Công ty Cổ phần Jasper Investment; Công ty TNHH Đầu tư Thuận Nam 1 và Quỹ VEIL./.