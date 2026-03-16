NCB dồn lực tăng vốn và tái cơ cấu

NCB đặt mục tiêu năm 2026 tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng 35%, đi kèm với quản trị chất lượng nợ và quyết liệt xử lý nợ xấu. Ngân hàng cũng dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng, bổ sung nguồn vốn cho vay. Lợi nhuận phấn đấu đạt 1.416 tỷ đồng, ưu tiên dùng để triển khai phương án cơ cấu lại.

Hướng tới tăng trưởng dư nợ 35%, kiểm soát chất lượng nợ

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - mã Ck: NVB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 2/4 tại Hà Nội.

Tại báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026, Hội đồng Quản trị NCB dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng tài sản đạt 189.912 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2025; dư nợ cho vay khách hàng đạt 131.686 tỷ đồng, tăng 35%.

Theo kế hoạch, huy động khách hàng dự kiến đạt 158.685 tỷ đồng, tăng 20%; trong đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) ước đạt 15.312 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ CASA khoảng 9,6% trên tổng tiền gửi khách hàng.

Đồ họa: Ánh Tuyết

"Huy động vốn bám sát diễn biến thị trường, tình hình nguồn vốn - sử dụng nguồn vốn để kịp thời có các giải pháp huy động vốn phù hợp, huy động vốn thị trường 1 tăng trưởng phù hợp với tăng trưởng tín dụng; thúc đẩy tăng trưởng CASA để gia tăng nguồn vốn giá rẻ" - Chủ tịch Hội đồng Quản trị NCB nêu rõ.

Năm 2026, NCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước phương án cơ cấu lại đạt 1.416 tỷ đồng. Toàn bộ khoản lợi nhuận này sẽ tiếp tục được sử dụng để triển khai phương án cơ cấu lại theo định hướng của ngân hàng.

NCB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng an toàn, phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và định hướng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, song hành với quản trị chất lượng nợ.

Theo đó, ngân hàng sẽ quyết liệt xử lý, thu hồi nợ xấu và tài sản tồn đọng, đảm bảo hoàn thành mục tiêu xử lý nợ theo đúng lộ trình, kế hoạch đặt ra và bám sát lộ trình tại phương án cơ cấu lại.

Đồng thời, quản lý chất lượng tín dụng, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu phát sinh mới nằm trong giới hạn theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Một nội dung đáng chú ý tại đại hội, Hội đồng Quản trị NCB sẽ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2026. Ngân hàng đã lập hồ sơ đề nghị và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc NCB tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng.

Nguồn: NCB.

Theo đó, giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng tham gia là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán, có năng lực tài chính, cam kết đồng hành lâu dài và chia sẻ tầm nhìn chiến lược với ngân hàng. Để đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo pháp luật và Điều lệ của NCB, Hội đồng Quản trị dự kiến chỉ chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư trong nước.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ, ước tính khoảng 10.000 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng theo thứ tự ưu tiên.

"NCB đang trong quá trình tìm kiếm, tiếp xúc và làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng" - Chủ tịch Hội đồng Quản trị NCB cho biết.

Tính chung giai đoạn 2022 - 2026, NCB đã thực hiện lộ trình tăng vốn thần tốc, với vốn điều lệ dự kiến tăng gấp hơn 7 lần, lên 29.280 tỷ đồng năm 2026, so với mức 4.101,6 tỷ đồng của năm 2021.

Vượt toàn bộ chỉ tiêu năm 2025, đẩy nhanh xử lý tồn tại cũ

Theo báo cáo của Hội đồng Quản trị, năm 2025, NCB hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao.

Theo đó, tổng tài sản của NCB đạt 163.730 tỷ đồng, tương đương 121% kế hoạch; tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 105% kế hoạch, đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước giao trong năm 2025.

Huy động vốn khách hàng đạt 111% kế hoạch; tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 151% kế hoạch; thu hút thêm 473 nghìn khách hàng, nâng tổng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ NCB lên hơn 1,8 triệu khách hàng, vượt 12% kế hoạch được đại hội thông qua.

Nguồn: NCB.

Trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030, NCB ghi nhận lợi nhuận trước phương án cơ cấu lại đạt 949 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch 59 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

"Toàn bộ lợi nhuận tạo ra được NCB chủ động sử dụng để thực hiện trích lập bổ sung dự phòng và thoái lãi dự thu, nhằm xử lý các tồn tại cũ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phương án cơ cấu lại" - Chủ tịch Hội đồng Quản trị NCB nêu rõ.

Bên cạnh đó, triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt theo quy định, NCB đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu và lộ trình đặt ra của năm 2025 tại phương án cơ cấu lại, trong đó, một số nội dung trọng tâm hoàn thành vượt kế hoạch.

Đơn cử, NCB tăng vốn điều lệ sớm hơn kế hoạch, khi hoàn thành tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng trong năm 2025, nâng quy mô vốn điều lệ lên mức 19.280 tỷ đồng, sớm hơn 1 năm so với lộ trình tại phương án cơ cấu lại.

Kết quả thu hồi nợ xấu và tài sản tồn đọng hoàn thành vượt kế hoạch, thể hiện qua việc NCB đã hoàn thành 103% kế hoạch thu hồi nợ xấu năm 2025; lũy kế giai đoạn 2024 - 2025 đạt 112% kế hoạch thu hồi nợ tại phương án cơ cấu lại.

Ngân hàng cũng đã sử dụng toàn bộ lợi nhuận để xử lý các nghĩa vụ dự phòng và thoái lãi dự thu vượt kế hoạch. Lũy kế giai đoạn 2024 - 2025, NCB đã thu hồi, thoái lãi đạt 133% và trích lập dự phòng bổ sung đạt 128,7% so với kế hoạch tại phương án cơ cấu lại. Đồng thời, kiểm soát tốt chất lượng tín dụng mới.

Song song với quá trình cơ cấu lại toàn diện, NCB kiên định với chiến lược đã lựa chọn, đó là phát triển ngân hàng quản lý gia sản hỗn hợp số “Digital Wealth" giai đoạn 2024 - 2028, cùng với các hoạt động, giải pháp chuyển đổi số.

Đồng thời, NCB đang xây dựng nền tảng Super App, trọng tâm của chiến lược NCB giai đoạn 2024 - 2028 (tầm nhìn 2032), với Digital Wealth đóng vai trò dẫn dắt chuyển đổi số. Phiên bản thử nghiệm đầu tiên của Super App dự kiến ra mắt trong năm 2026, cung cấp hệ sinh thái tài chính số toàn diện theo 3 nhóm giải pháp chính, đó là: tiết kiệm/đầu tư - tiêu dùng - tín dụng./.