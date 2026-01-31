(TBTCO) - NCB ghi nhận bước ngoặt tích cực trong năm 2025 khi lợi nhuận hợp nhất đảo chiều dương; trong đó, kết quả trước trích lập và thoái lãi dự thu đạt 947 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch 59 tỷ đồng. Cùng với đó, ngân hàng ghi dấu ấn tăng trưởng mạnh ở quy mô, hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng sớm hơn một năm, tạo nền tảng giai đoạn phát triển tới.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - mã Ck: NVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 và cả năm 2025.

Báo cáo tài chính do NCB công bố cho thấy, bức tranh cải thiện rất rõ nét trong quý IV/2025 so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng quan trọng là thu nhập lãi thuần đã chuyển sang dương, đạt 423,6 tỷ đồng, cải thiện gần 3.000 tỷ đồng so với cùng kỳ, phản ánh nỗ lực tái cấu trúc các khoản thu và kiểm soát chi phí vốn.

Tổng thu nhập hoạt động quý IV/2025 đạt 485,2 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng, trong khi chi phí hoạt động giảm mạnh 1.663,5 tỷ đồng, cho thấy hiệu quả rõ rệt của các biện pháp siết chặt chi phí.

NCB đảo chiều lợi nhuận năm 2025, tăng vốn điều lệ sớm vượt 19.000 tỷ đồng. Ảnh tư liệu.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2025 của NCB ghi nhận kết quả dương, cải thiện mạnh trên 5.000 tỷ đồng so với mức âm cùng kỳ 2024. Trước khi thực hiện trích lập dự phòng và thoái lãi dự thu theo phương án cơ cấu lại, NCB ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 947 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch 59 tỷ đồng được thông qua hồi đầu năm và tăng mạnh mẽ so với cùng kỳ 2024.

Lũy kế cả năm 2025, NCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế dương, đảo chiều so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này mang ý nghĩa quan trọng khi ngân hàng chính thức thoát lỗ, đánh dấu bước tiến đáng kể trong quá trình tái cơ cấu.

Động lực chính đến từ thu nhập lãi thuần đạt 2.371,4 tỷ đồng, đảo chiều so với cùng kỳ. Nhờ đó, tổng thu nhập hoạt động đạt 2.747,7 tỷ đồng, tăng 4.220 tỷ đồng. Song song, chi phí hoạt động giảm 1.348 tỷ đồng, góp phần đưa lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng lên 703,9 tỷ đồng, đảo chiều so với năm trước.

Ngân hàng cũng chủ động trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức cao 702,4 tỷ đồng, phản ánh nỗ lực xử lý các tồn đọng trong quá khứ, nâng cao chất lượng tài sản và tạo nền tảng an toàn hơn cho hoạt động kinh doanh trong các giai đoạn tiếp theo.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Bên cạnh những tín hiệu tích cực trong hoạt động kinh doanh, ngân hàng còn ghi nhận bước tiến rõ nét về quy mô, hoàn thành sớm nhiều mục tiêu quan trọng tại phương án cơ cấu lại, khẳng định chiến lược đúng đắn và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn bứt phá.

Đáng chú ý, tính đến 31/12/2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn hơn 163.615 tỷ đồng, tăng 38% so với cuối năm 2024 và vượt kế hoạch đề ra 21%; cho vay khách hàng đạt 97.545 tỷ đồng, vượt kế hoạch 5%.

Cùng với đó, tổng số dư tiền gửi khách hàng đạt 127.403 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với cuối 2024 và vượt kế hoạch 8%. Chỉ tiêu tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của NCB có sự tăng trưởng vượt trội, đạt hơn 11.430 tỷ đồng, vượt 51% kế hoạch 2025 và tăng trưởng 22%. Sự cải thiện rõ nét về CASA không chỉ cho thấy niềm tin của khách hàng đối với NCB mà còn góp phần giúp ngân hàng giảm chi phí và nâng cao biên lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường tài chính ngân hàng.

Theo phương án cơ cấu lại, năm 2025, NCB dự kiến không thực hiện trích lập bổ sung dự phòng và thoái lãi dự thu. Tuy nhiên, việc chủ động sử dụng toàn bộ lợi nhuận để thực hiện các nghĩa vụ này vượt kế hoạch tại phương án cơ cấu lại đã cho thấy quyết tâm mạnh mẽ và hành động nhất quán của NCB trong việc ưu tiên xử lý dứt điểm các tồn tại, thiết lập một nền tảng tài chính lành mạnh, bền vững song song với mục tiêu phát triển kinh doanh.

Bên cạnh đó, NCB cũng thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro tín dụng, kiểm soát chất lượng danh mục cho vay và thực hiện hiệu quả các giải pháp xử lý nợ theo đúng lộ trình phương án cơ cấu lại. Theo báo cáo, tỷ lệ nợ xấu của các khoản giải ngân mới từ 30/6/2024 ở mức rất thấp, chỉ 0,31% trên tổng dư nợ cho vay khách hàng, trong khi tỷ lệ nợ xấu danh mục ngoài phương án cơ cấu lại ở mức 1,1%. Đây là “trái ngọt” thu được từ chiến lược tái cấu trúc toàn diện mà ngân hàng đã kiên định theo đuổi trong gần 5 năm qua./.