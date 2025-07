Lợi nhuận 6 tháng kỷ lục, đạt hơn 462 tỷ đồng Theo thông tin từ NCB, ngân hàng tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương trong quý II/2025, ước đạt hơn 311 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế của NCB ước đạt hơn 462 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 6 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024 và đạt kỷ lục trong lịch sử. Tổng tài sản tính đến cuối quý II/2025 ước đạt hơn 144.054 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cuối năm 2024 và vượt 6,3% so với mức kế hoạch đặt ra cả năm 2025 (135.500 tỷ đồng).