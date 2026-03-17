Tiếp tục “vắng bóng” trái phiếu phát hành mới

(TBTCO) - Trong tuần từ 9/3 - 13/3, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục không ghi nhận đợt phát hành mới.

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 9/3 - 13/3 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tuần qua, thị trường tiếp tục không ghi nhận thêm đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp mới.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 8.492 tỷ đồng. Trong đó, phát hành ra công chúng chiếm tỷ trọng chủ đạo với 7 đợt, tổng giá trị 8.223 tỷ đồng, tương đương 96,8% tổng giá trị phát hành. Trong khi đó, phát hành riêng lẻ chỉ ghi nhận 2 đợt với giá trị 270 tỷ đồng, chiếm 3,2%.

Nguồn: VBMA.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua lại trước hạn tiếp tục diễn ra, nhưng với quy mô hạn chế. Trong tuần, các doanh nghiệp đã mua lại 157 tỷ đồng trái phiếu. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị mua lại trước hạn đạt 3.744 tỷ đồng, giảm 82,3% so với cùng kỳ năm 2025. Xét theo ngành, bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương ứng khoảng 65% tổng giá trị mua lại, tương đương khoảng 2.434 tỷ đồng.

Trong thời gian còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn được ước tính ở mức 187.333 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 110.267 tỷ đồng, tương đương 58,9%, tiếp đến là nhóm ngân hàng với giá trị đáo hạn 22.756 tỷ đồng, chiếm 12,1%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bình quân ngày trong tuần đạt 5.247 tỷ đồng, giảm 19,2% so với tuần trước. Tính chung từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt khoảng 231 nghìn tỷ đồng./.