MSB “siết nợ” nhà máy sợi dệt 40.000 m2 của Công ty An Phước

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - mã Ck: MSB) vừa thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sản xuất và Xuất Nhập khẩu An Phước do công ty này vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Tài sản thu giữ gồm nhà máy sản xuất sợi dệt kết hợp phát triển vùng nguyên liệu cây gai xã Cẩm Tú, Thanh Hóa có diện tích 40.447 m2. Đồng thời gồm toàn bộ máy móc, hệ thống dây chuyền sản xuất thuộc quyền sở hữu của An Phước nằm trong phạm vi nhà máy.

Ngân hàng MSB dự kiến tiến hành thu giữ tài sản sau ngày 25/3/2026. Sau khi thu giữ, tài sản sẽ được xử lý theo quy định để thu hồi khoản nợ phát sinh từ hợp đồng tín dụng.

Nhà máy sản xuất sợi gai An Phước - Viramie là dự án gắn trồng trọt và chế biến, gắn nông nghiệp với công nghiệp với công suất 10.000 cọc sợi/năm, tương ứng với 1.700 tấn sợi gai/năm và 1.400 tấn bông gai/năm, đi vào hoạt động năm 2020.

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sản xuất và Xuất Nhập khẩu An Phước được thành lập năm 2015 là Công ty thành viên của Tập đoàn An Phước - Viramie.

Tập đoàn An Phước - Viramie được giới thiệu là đơn vị duy nhất tại Việt Nam nghiên cứu, sản xuất sợi chất lượng cao từ cây gai xanh; đảm bảo cung cấp sợi gai hoàn toàn tự nhiên, an toàn và có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng. ﻿Hiện Tập đoàn đang kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm chất lượng cao từ sợi gai phục vụ cho ngành dệt may Việt Nam và thị trường quốc tế.

Để bảo đảm hoạt động của nhà máy, An Phước - Viramie chủ động được vùng nguyên liệu khoảng 6.000 ha trên khắp lãnh thổ Việt Nam và định hướng đến năm 2030 mở rộng vùng nguyên liệu lên tới 20.000 ha.

Công ty có vốn điều lệ 50 tỷ đồng khi thành lập. Cổ đông sáng lập gồm: Đỗ Thị Thuý (50% cổ phần), Nguyễn Phương Mai và Hứa Khắc Nam mỗi người nắm 16% cổ phần, Trần Ngọc Dương và Trịnh Thanh Bình lần lượt nắm giữ 10% và 8% cổ phần công ty.

Tới tháng 6/2022, An Phước nâng vốn điều lệ 487 tỷ đồng. Hiện ông Vũ Văn Chiến (sinh năm 1975, tại Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình) là người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch công ty./.