Ngân hàng Đầu tư châu Âu công bố khoản tín dụng 200 triệu EUR cho các dự án khí hậu tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 24/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã công bố thỏa thuận tài trợ trị giá 200 triệu EUR nhằm đẩy nhanh các dự án hành động vì khí hậu, môi trường và phát triển bền vững trên khắp Việt Nam.

Thỏa thuận tài trợ dài hạn này nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách tài chính cho các sáng kiến ​​xanh, đặc biệt trong khu vực tư nhân. Thỏa thuận được công bố tại Hà Nội trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam - Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu, với sự hiện diện của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Cao ủy châu Âu phụ trách Quan hệ Đối tác Quốc tế Jozef Síkela, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Cao ủy Jozef Síkela chứng kiến lễ công bố khoản tín dụng 200 triệu EUR. Ảnh: LV

Phó Chủ tịch EIB Nicola Beer, phụ trách hoạt động của ngân hàng tại Việt Nam cho biết, Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho quá trình chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững. EIB đang hỗ trợ những nỗ lực này trên nhiều lĩnh vực - từ hệ thống năng lượng và giao thông bền vững đến tài chính xanh, với các đối tác như Techcombank, thông qua đó hỗ trợ khu vực tư nhân, bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

“Những khoản đầu tư này cũng sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, như không khí trong lành hơn, hiệu quả năng lượng được cải thiện, tiếp cận tốt hơn với năng lượng bền vững và các cơ hội việc làm và tăng trưởng kinh tế mới. Sự hợp tác này là một ví dụ cho Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu của EU và cam kết chung của chúng ta giúp hỗ trợ đầu tư bền vững và phát triển dài hạn của Việt Nam” - bà Nicola Beer nhấn mạnh.

Theo Cao ủy châu Âu phụ trách Quan hệ đối tác quốc tế Jozef Síkela: “Thỏa thuận này cho thấy quan hệ đối tác của chúng tối với Việt Nam mang lại hiệu quả cho những điều quan trọng nhất: duy trì tăng trưởng kinh tế đồng thời giảm ô nhiễm và tăng cường năng lượng sạch. Thông qua hợp tác này, chúng tôi cùng đầu tư với các công ty Việt Nam cho năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả năng lượng và hiện đại hóa giao thông vận tải. Đây là cách mà Sáng kiến ​​Cửa ngõ toàn cầu đưa các quan hệ đối tác thành kết quả thiết thực: việc làm, tăng trưởng mạnh mẽ hơn và một hệ thống năng lượng sạch hơn cho tương lai”.

Với nguồn vốn này, Techcombank sẽ mở rộng cho vay đối với các dự án bao gồm năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và giao thông bền vững, qua đó đóng góp cho một số Mục tiêu Phát triển bền vững và hỗ trợ Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) của Việt Nam, hướng tới một nền kinh tế xanh và trung hòa carbon vào năm 2050.

Cùng với nguồn tài trợ, bộ phận Tư vấn của EIB sẽ hợp tác với Techcombank để tăng cường khuôn khổ quản lý rủi ro khí hậu, cải thiện việc công bố thông tin liên quan đến khí hậu và hỗ trợ việc thực hiện hoạt động này. Hỗ trợ tư vấn sẽ được cung cấp thông qua chương trình Xanh hóa hệ thống tài chính (GFS), do Đức và Luxembourg tài trợ.

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank - bà Nguyễn Thu Lan nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao cơ hội hợp tác với EIB sau quá trình thẩm định nghiêm ngặt. Qua việc tích hợp tài chính khí hậu vào chiến lược ngân hàng, chúng tôi củng cố cam kết về tăng trưởng dài hạn, có trách nhiệm, tạo ra giá trị cho nền kinh tế, xã hội và môi trường”.