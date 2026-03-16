(TBTCO) - Chiều ngày 16/3/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương tiếp Đoàn công tác Bộ Phụ trách các vấn đề kinh tế của Chính phủ Thụy Sĩ, do bà Helene Budliger Artieda - Quốc vụ khanh phụ trách kinh tế của Thụy Sĩ làm trưởng đoàn.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chào mừng Đoàn công tác Bộ Phụ trách các vấn đề kinh tế của Chính phủ Thụy Sĩ sang thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam.

Thứ trưởng bày tỏ cảm ơn Chính phủ Thụy Sĩ đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam với các gói hỗ trợ giai đoạn sau lớn hơn giai đoạn trước. Trong những năm qua, viện trợ phát triển của Chính phủ Thụy Sĩ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững.

Bên cạnh viện trợ cho Việt Nam nói chung, ngành Tài chính nói riêng đã nhận được viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Thụy Sĩ (thông qua SECO - Cơ quan đầu mối về hợp tác phát triển của Thụy Sĩ) cho nhiều lĩnh vực cải cách quan trọng của ngành Tài chính như: quản lý ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, quản lý tài sản công, quản lý kho bạc nhà nước, phát triển khu vực kinh tế tư nhân…

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, các dự án hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Thụy Sĩ đã mang lại những kết quả nổi bật, có ý nghĩa quan trọng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Đề cập tới hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, theo Thứ trưởng, việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ lên Đối tác toàn diện (tháng 1/2025) là dấu mốc quan trọng, phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao và nhu cầu hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nền kinh tế. Sau hơn 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện, hợp tác kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ tiếp tục phát triển tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư và thương mại.

Về đầu tư, với 237 dự án còn hiệu lực, tổng vốn hơn 2,4 tỷ USD, Thụy Sĩ là một trong những nhà đầu tư quan trọng tại Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả này chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực Thụy Sĩ có thế mạnh toàn cầu như dịch vụ tài chính - ngân hàng - bảo hiểm; quản lý tài sản; công nghệ tài chính, đổi mới sáng tạo; dịch vụ giá trị gia tăng cao...

Thứ trưởng cho biết, Việt Nam đã trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Thụy Sĩ. Với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, Việt Nam có tiềm năng lớn để thu hút thêm đầu tư từ các doanh nghiệp Thụy Sĩ.

Hai bên đang có nhiều dư địa hợp tác mới trong các lĩnh vực: đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ; tài chính xanh, tài chính bền vững; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; dược phẩm và đặc biệt là phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thứ trưởng bày tỏ, mong muốn làm việc chặt chẽ với các đối tác Thụy Sĩ để tạo ra môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư vào Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương và Quốc vụ khanh phụ trách kinh tế của Thụy Sĩ Helene Budliger Artieda tập trung trao đổi các nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính công, viện trợ phát triển, ngân sách nhà nước, hợp tác quốc tế và đầu tư.

Hai bên đã làm rõ các lĩnh vực hợp tác trong tương lai, tập trung vào những vấn đề mà phía đoàn công tác quan tâm, đồng thời tạo cơ hội để Việt Nam thúc đẩy các sáng kiến trong cải cách tài chính công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực viện trợ, mở rộng hợp tác đầu tư.

Cũng tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cùng bà Helene Budliger Artieda và các thành viên trong đoàn công tác đã tập trung trao đổi về tiến trình đàm phán Hiệp định Bảo hộ đầu tư và Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Thụy Sĩ nhằm thiết lập một khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Đại diện hai bên đã thảo luận sâu sắc về việc thống nhất các khái niệm trừu tượng như phát triển bền vững, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch, đạo đức kinh doanh và nỗ lực kiểm soát tham nhũng...

Phát biểu kết thúc, thay mặt Bộ Tài chính Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Phương một lần nữa cảm ơn Chính phủ Thụy Sĩ, cá nhân bà Helene Budliger Artieda đã quan tâm và ủng hộ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và lĩnh vực kinh tế - tài chính nói riêng, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa hai nước, nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai./.