(TBTCO) - Theo tính toán của Bloomberg, đồng rúp (ruble) của Liên bang Nga đã tăng mạnh hơn bất kỳ đồng tiền lớn nào khác trên thế giới trong năm nay, đồng thời ghi nhận mức tăng tốt nhất kể từ năm 1994.

Đồng ruble của Liên bang Nga. Ảnh: AA/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 25/12 dẫn thông tin của hãng Bloomberg (Mỹ) cho biết thêm đồng rúp cũng trở thành một trong năm tài sản lớn có lợi suất cao nhất toàn cầu trong năm nay, chỉ đứng sau các kim loại quý gồm bạch kim, bạc, palladium và vàng.

Theo Bloomberg, đồng rúp đã tăng 45% kể từ đầu năm, giao dịch quanh mức 78 rúp/USD và đang tiến gần các mức cao chưa từng thấy kể từ trước khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Sức mạnh của đồng rúp được cho là gắn liền với sự sụt giảm mạnh nhu cầu ngoại tệ tại Liên bang Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây, cùng với chính sách tiền tệ thắt chặt, làm gia tăng sức hấp dẫn của các tài sản định giá bằng rúp đối với người dân trong nước.

Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga đã duy trì mức lãi suất điều hành cao kỷ lục trong ba năm cho đến tháng 12, khi lãi suất này được cắt giảm 5 điểm phần trăm xuống còn 16% trong khuôn khổ các biện pháp kiềm chế lạm phát giữa làn sóng trừng phạt diện rộng liên quan đến xung đột Ukraine.

Đợt cắt giảm lãi suất mới nhất tiếp nối sự dịch chuyển khỏi chính sách thắt chặt khẩn cấp sau khi các biện pháp hạn chế được áp đặt, thời điểm lãi suất chủ chốt tăng từ 9,5% lên 20% nhằm ổn định đồng rúp.

Sau khi nới lỏng rồi lại thắt chặt trở lại do áp lực giá gia tăng, lãi suất đạt đỉnh 21% vào tháng 10/2024, trước khi Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga bắt đầu lộ trình cắt giảm dần trong năm nay.

Bloomberg cho biết, đồng rúp còn được hỗ trợ bởi việc Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga bán ngoại tệ, phản ánh cách Bộ Tài chính quản lý đồng nhân dân tệ và vàng từ Quỹ Tài sản Quốc gia nhằm bù đắp nguồn thu năng lượng bị mất.

Với mức tăng này, đồng rúp nằm trong nhóm năm tài sản toàn cầu sinh lời cao nhất xét theo lợi suất giao ngay, đứng sau bạch kim, bạc, palladium và vàng.

Trước đây, tỷ giá hối đoái chính thức của Liên bang Nga đối với USD và euro được xác định dựa trên hoạt động giao dịch tại Sở Giao dịch Moskva.

Tuy nhiên, vào tháng 6/2024, giao dịch chính thức dựa trên sàn đối với các đồng tiền này đã bị đình chỉ do các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào hạ tầng tài chính của Liên bang Nga.

Kể từ khi việc giao dịch này bị đình chỉ, Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga đã thiết lập tỷ giá rúp chính thức đối với USD và euro dựa trên dữ liệu từ các ngân hàng thương mại.

Phương pháp của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga dựa trên kết quả các giao dịch ngoại hối liên ngân hàng trên thị trường phi tập trung./.