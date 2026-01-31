Thị trường tiền tệ tuần 26 - 30/1: Tỷ giá USD giảm sâu, bơm ròng 46.000 tỷ đồng giữ nhịp thanh khoản

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 26 - 30/1 cho thấy, tỷ giá trung tâm giảm 51 đồng, USD đồng loạt hạ nhiệt ở cả kênh chính thức và tự do. Ngân hàng Nhà nước đảo chiều bơm ròng 46.339,74 tỷ đồng qua kênh OMO, chấm dứt chuỗi ba tuần hút ròng, qua đó, cải thiện thanh khoản hệ thống sau giai đoạn căng thẳng, khi lãi suất liên ngân hàng qua đêm từng vượt 6%.

Trong tuần qua từ ngày 26/1 đến ngày 30/1, diễn biến thị trường mở (OMO) cho thấy, Ngân hàng Nhà nước duy trì khối lượng phát hành tương đối lớn trong nhiều phiên, nhằm hỗ trợ thanh khoản khi nhu cầu vốn ngắn hạn của hệ thống tăng lên trong giai đoạn cao điểm cuối tháng.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng khoảng 46.339,74 tỷ đồng qua kênh OMO, trái ngược hoàn toàn với tuần trước khi hút ròng tới hơn 110.000 tỷ đồng ba tuần đầu tháng 1/2026. Sự đảo chiều mạnh này cho thấy cơ quan điều hành chủ động hỗ trợ thanh khoản để ổn định thị trường tiền tệ, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối tháng và cận Tết.

Mức bơm ròng cao nhất ghi nhận vào đầu tuần ngày 26/1 với hơn 16.470 tỷ đồng, sau đó thu hẹp dần trong các phiên tiếp theo. Tính chung tuần qua, có 72.000 tỷ đồng trúng thầu ở các kỳ hạn 7 ngày và 56 ngày, lãi suất 4,5%.

Ở chiều ngược lại, chỉ có 25.660,26 tỷ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố, đưa lượng vốn OMO lưu hành tăng lên 320.862,68 tỷ đồng.

Trong tuần qua, lãi suất liên ngân hàng giảm dần phiên cuối tuần, phản ánh trạng thái thanh khoản dần ổn định trở lại khi Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh tay, sau giai đoạn căng thẳng cục bộ.

Theo đó, ở kỳ hạn qua đêm, lãi suất giảm 0,46 điểm phần trăm xuống còn 4,1% vào ngày 29/1, phản ánh áp lực thanh khoản ngắn hạn đã dịu đi đáng kể sau giai đoạn căng thẳng, khi lãi suất kỳ hạn này từng vọt lên trên 6% trong tuần.

Ngược lại, các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần tăng lần lượt 0,14 điểm phần trăm và 0,69 điểm phần trăm, lên mức 5,35% và 6,3%, phản ánh nhu cầu vốn kỳ hạn ngắn trung vẫn ở mức cao trong giai đoạn cuối tháng.

Đối với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất 1 tháng tăng 0,55 điểm phần trăm so với tuần trước, duy trì quanh 7,29%, trong khi kỳ hạn 3 tháng giảm 0,5 điểm phần trăm xuống 6,92%, song vẫn ở mức cao.

Thị trường tiền tệ tuần 26-30/1: Tỷ giá USD giảm sâu, bơm ròng 46.000 tỷ đồng giữ nhịp thanh khoản. Ảnh minh họa.

Theo Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, sau công bố định hướng điều hành tín dụng 2026 từ Ngân hàng Nhà nước, nhìn chung lãi suất huy động trên thị trường 1 cũng trở nên ổn định hơn. Mặc dù vẫn có một số ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động, cũng có một số ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động, qua đó lãi suất huy động bình quân tăng không đáng kể, khoảng 1,8 điểm cơ bản so với tuần trước đó.

Nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta cho rằng, áp lực tăng lãi suất liên ngân hàng có thể quay trở lại nếu tín dụng tăng nhanh hơn dự kiến hoặc mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường 1 xuất hiện điều chỉnh mới.

Cũng theo Bộ phận Phân tích Kinh tế và Thị trường Tài chính Ngân hàng Techcombank, áp lực thanh khoản căng thẳng vẫn hiện hữu do tiềm ẩn nhu cầu rút tiền mặt trước mỗi dịp Tết. Tuy nhiên, trong trường hợp lãi suất liên ngân hàng tăng vọt, bộ phận phân tích Ngân hàng Techcombank cho rằng, Ngân hàng Nhà nước vẫn có thể linh hoạt can thiệp, sử dụng công cụ hoán đổi (swap) nếu cần, như đã quan sát trong tháng 12/2025.

DXY phục hồi sau khi rớt mạnh, tỷ giá USD và CNY đồng loạt giảm sâu

Về diễn biến trên thị trường ngoại hối, ngày 30/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.074 đồng, giảm 9 đồng so với phiên trước. Với biên độ 5%, tỷ giá trần được phép giao dịch là 26.328 VND/USD, trong khi tỷ giá sàn ở mức 23.820 VND/USD. Cùng thời điểm, tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối niêm yết ở mức 23.871 - 26.277 VND/USD (mua vào - bán ra).

Tính chung tuần qua, tỷ giá trung tâm giảm sâu 51 đồng, đây là mức biến động mạnh trong suốt nhiều tháng qua.

Đối với tỷ giá USD, tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.720 - 26.110 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm mạnh so với nhiều tuần, tương ứng giảm 311 đồng ở chiều mua vào và 271 đồng ở chiều bán ra so với tuần trước. Tương tự, tại BIDV, USD giao dịch quanh 25.768 - 26.128 VND/USD, cũng ghi nhận mức giảm sâu 313 đồng ở chiều mua vào và 253 đồng ở chiều bán ra. Điều này phản ánh xu hướng hạ nhiệt rõ rệt của USD tại các ngân hàng thương mại.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND giảm 150 đồng ở cả hai chiều, giao dịch quanh 26.450 - 26.500 VND/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY), đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, phục hồi trong những phiên cuối tuần, lên 97 điểm. Tuy nhiên, DXY vẫn đang hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và những thay đổi chính sách tại Mỹ làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư đối với đồng USD.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump công bố ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sau thời gian dài gia tăng sức ép yêu cầu Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Theo đó, cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh được Tổng thống Mỹ đề cử làm Chủ tịch Fed tiếp theo. Ông Warsh là thống đốc trẻ nhất trong lịch sử Fed ở tuổi 35 nếu được thông qua. Trước đó, ông là trợ lý kinh tế trong chính quyền Tổng thống George W. Bush và từng làm việc tại ngân hàng đầu tư Morgan Stanley.

Đồng USD vì vậy chịu áp lực từ kỳ vọng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, cùng với các bất định xoay quanh chính sách thuế quan và định hướng thương mại của Mỹ.

Theo ông Shaun Osborne, chiến lược gia trưởng ngoại hối tại Scotiabank, những lo ngại về chính sách thương mại và rủi ro địa chính trị liên quan đến Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục tạo sức ép giảm giá lên đồng USD trong ngắn hạn. Tuy vậy, đồng bạc xanh cũng nhận được lực đỡ nhất định sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách gần nhất và Chủ tịch Fed khẳng định nền kinh tế Mỹ vẫn vững vàng và các rủi ro đối với lạm phát cũng như thị trường lao động đã phần nào hạ nhiệt.

Với các ngoại tệ khác, với EUR, Vietcombank niêm yết tỷ giá EUR ở mức 30.066,7 - 31.652,51 VND/EUR, tăng lần lượt 44,3 đồng ở chiều mua vào và 47,2 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Đối với GBP, Vietcombank niêm yết 34.680,3 - 36.153,25 VND/GBP, tăng mạnh 178,3 đồng ở chiều mua vào và 186,5 đồng ở chiều bán ra.

Đáng chú ý, riêng CNY tiếp tục đi ngược xu hướng chung. Tại Vietcombank, tỷ giá CNY ở mức 3.634,66 - 3.789,04 VND/CNY, giảm mạnh 38,2 đồng ở chiều mua vào và 39,8 đồng ở chiều bán ra. BIDV cũng ghi nhận mức giảm tương tự khi niêm yết 3.676 - 3.794 VND/CNY, giảm lần lượt 40 đồng và 32 đồng so với cuối tuần trước./.