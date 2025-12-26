Ngày 26/12: Giá bạc trong nước quay đầu giảm
Sáng 26/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 71,848 USD/ounce

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 26/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.703.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.787.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 6.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 25/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 2.328.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.358.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 13.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 25/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 2.330.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.364.000 đồng/lượng (bán ra), cũng giảm 13.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 25/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sang 26/12/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

2.328.000

2.358.000

2.330.000

2.364.000

1 kg

62.089.000

62.887.000

62.141.000

63.038.000

Bạc 99.99

1 lượng

2.336.000

2.366.000

2.338.000

2.368.000

1 kg

62.295.000

63.099.000

62.337.000

63.150.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 26/12/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

2.703.000

2.787.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

72.079.820

74.319.814

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:14:46 sáng 26/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 71,848 USD/ounce, không đổi so với sáng 25/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.891.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.897.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 1.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng /12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:14:46 sáng 26/12/2025

