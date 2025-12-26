Ngày 26/12: Giá bạc trong nước quay đầu giảm

Sáng nay, giá bạc thế giới dừng tại mốc giá của phiên trước, do thị trường trong ngày nghỉ lễ Giáng sinh. Trong nước, các thương hiệu ngược chiều đồng loạt giảm.

Sáng 26/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 71,848 USD/ounce

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 26/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.703.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.787.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 6.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 25/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 2.328.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.358.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 13.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 25/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 2.330.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.364.000 đồng/lượng (bán ra), cũng giảm 13.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 25/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sang 26/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.328.000 2.358.000 2.330.000 2.364.000 1 kg 62.089.000 62.887.000 62.141.000 63.038.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.336.000 2.366.000 2.338.000 2.368.000 1 kg 62.295.000 63.099.000 62.337.000 63.150.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 26/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.703.000 2.787.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 72.079.820 74.319.814

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:14:46 sáng 26/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 71,848 USD/ounce, không đổi so với sáng 25/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.891.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.897.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 1.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng /12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:14:46 sáng 26/12/2025