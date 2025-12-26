Ngày 26/12: Giá bạc trong nước quay đầu giảm

|Sáng 26/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 71,848 USD/ounce
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 26/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.703.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.787.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 6.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 25/12.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 2.328.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.358.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 13.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 25/12.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 2.330.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.364.000 đồng/lượng (bán ra), cũng giảm 13.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 25/12.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sang 26/12/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
2.328.000
|
2.358.000
|
2.330.000
|
2.364.000
|
|
1 kg
|
62.089.000
|
62.887.000
|
62.141.000
|
63.038.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
2.336.000
|
2.366.000
|
2.338.000
|
2.368.000
|
|
1 kg
|
62.295.000
|
63.099.000
|
62.337.000
|
63.150.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 26/12/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.703.000
|
2.787.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
72.079.820
|
74.319.814
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:14:46 sáng 26/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 71,848 USD/ounce, không đổi so với sáng 25/12.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.891.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.897.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 1.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng /12.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:14:46 sáng 26/12/2025