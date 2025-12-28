Ngày 28/12: Giá dầu thế giới phiên cuối tuần tiếp đà giảm mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (28/12) tiếp tục giảm mạnh trước lo ngại dư cung toàn cầu, trong bối cảnh thị trường theo dõi tiến trình hòa bình Ukraine và diễn biến địa chính trị. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 60,64 USD/thùng, giảm 2,57%; giá dầu WTI ở mốc 56,74 USD/thùng, giảm 2,76%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 28/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 60,64 USD/thùng, giảm 2,57% (tương đương giảm 1,60 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 56,74 USD/thùng, giảm 2,76% (tương đương giảm 1,61 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh khi giới đầu tư cân nhắc nguy cơ dư cung toàn cầu ngày càng rõ nét, đồng thời theo dõi khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine trước cuộc gặp dự kiến cuối tuần này giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo báo cáo tháng 12/2025 của International Energy Agency (IEA), nguồn cung dầu mỏ toàn cầu dự kiến vượt nhu cầu khoảng 3,84 triệu thùng/ngày, qua đó tiếp tục tạo áp lực giảm giá trong trung hạn.

Cùng với yếu tố cung - cầu, thị trường cũng theo dõi sát tiến trình hòa bình Nga - Ukraine và những hệ quả tiềm tàng đối với ngành năng lượng, trong đó một thỏa thuận hòa bình có thể mở đường cho việc nới lỏng hoặc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào xuất khẩu dầu mỏ của Nga.

Như vậy, tuần này giá dầu thế giới ghi nhận 2 phiên tăng và 2 phiên giảm, với xu hướng giảm càng rõ rệt về cuối tuần. Thị trường xăng dầu thế giới chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ yếu như: Tình trạng dư cung toàn cầu ngày càng gia tăng; triển vọng thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela, Mỹ ngăn chặn tàu chở dầu của Venezuela…/.