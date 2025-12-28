Ngày 28/12: Giá bạc tăng liên tục

Sáng nay, giá bạc thế giới không thay đổi so với phiên trước. Trong nước, các thương hiệu lại liên tục điều chỉnh, với mức tăng rất mạnh.

Sáng 28/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 79,310 USD/ounce

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 28/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.983.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.075.000 đồng/lượng (bán ra), tăng tới 165.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 170.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 27/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 2.561.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.591.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 127.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 27/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 2.563.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.597.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 127.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 27/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 28/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.561.000 2.591.000 2.563.000 2.597.000 1 kg 68.296.000 69.094.000 68.348.000 69.245.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.569.000 2.599.000 2.570.000 2.601.000 1 kg 68.502.000 69.306.000 68.544.000 69.357.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 28/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.983.000 3.075.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 79.546.468 81.999.795

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:36:47 sáng 28/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 79,310 USD/ounce, không thay đổi so với sáng 27/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 2.085.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 2.091.000 đồng/oune ở chiều bán ra, không thay đổi so với sáng 27/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:36:47 sáng 28/12/2025