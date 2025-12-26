Ngày 26/12: Giá heo hơi biến động trái chiều

Giá heo hơi hôm nay (26/12) tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, kéo giá lùi về mức 64.000 - 70.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường miền Nam tiếp tục duy trì đà tăng tại một địa phương.

Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung hạ nhiệt, miền Nam tăng nhẹ. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đã hạ nhiệt khi nhiều địa phương cùng giảm 1.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo tại Hưng Yên đã giảm 1.000 đồng/kg, lùi về mốc 70.000 đồng/kg. Cùng mức giảm 1.000 đồng/kg, các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Phú Thọ, đưa giá thu mua tại các địa phương này về mức 69.000 đồng/kg.

Ngược chiều với xu hướng chung, Sơn La là địa phương duy nhất tăng 1.000 đồng/kg, vươn lên mốc 70.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các tỉnh còn lại như Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng và Lào Cai giữ ổn định ở mức 70.000 đồng/kg. Lạng Sơn và Điện Biên đi ngang ở giá 69.000 đồng/kg. Riêng Lai Châu vẫn neo tại mức giá thấp nhất vùng là 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay quay đầu giảm 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh thành.

Theo đó, Thanh Hoá và Nghệ An cùng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, hiện đang thu mua ở mức 69.000 đồng/kg. Tương tự, giá heo tại Hà Tĩnh cũng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 67.000 đồng/kg.

Nhóm các địa phương bao gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk đồng loạt đi ngang ở mức giá 66.000 đồng/kg. Hai tỉnh Khánh Hoà và Lâm Đồng lần lượt duy trì mức giá 65.000 đồng/kg và 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay khá bình ổn, chỉ ghi nhận biến động tăng nhẹ tại một địa phương duy nhất là Cà Mau, giá heo hơi tăng thêm 1.000 đồng/kg, đạt mức 63.000 đồng/kg.

Các địa phương khác không có thay đổi so với hôm trước. Cụ thể, mức giá cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg tiếp tục được duy trì tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh. Tây Ninh vẫn neo ở mức 64.000 đồng/kg. Các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long cùng giữ mức 63.000 đồng/kg, các tỉnh An Giang, Cần Thơ ổn định tại giá 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay đã bắt đầu có dấu hiệu điều chỉnh giảm nhẹ tại miền Bắc và miền Trung sau một thời gian dài tăng trưởng liên tục. Tuy nhiên, mặt bằng giá chung vẫn duy trì ở ngưỡng cao, dao động phổ biến từ 62.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg./.