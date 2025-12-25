Ngày 25/12: Giá cao su Nhật Bản tiếp đà tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản hôm nay (25/12) nhích nhẹ trong phiên giao dịch thứ 3 liên tiếp, khi triển vọng lạc quan về sự gia tăng xuất khẩu từ Indonesia đã bù đắp cho áp lực từ việc đồng Yên mạnh lên.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản hôm nay nhích nhẹ. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 2,1% (1,3 Baht) về mức 60,1 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 1 tăng 0,6% (2 Yên) lên mức 328,7 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,6% (90 Nhân dân tệ) lên mức 15.290 Nhân dân tệ/tấn.

Trên của Sàn giao dịch SICOM - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn giao tháng 1/2026 cũng ghi nhận mức tăng 0,5%, giao dịch tại 177,1 US cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản nhích nhẹ trong phiên giao dịch thứ Ba, khi triển vọng lạc quan về sự gia tăng xuất khẩu từ Indonesia đã bù đắp cho áp lực từ việc đồng Yên mạnh lên.

Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng cao su giao tháng 6/2025 trên Sở giao dịch Osaka (OSE) tăng 0,4 Yên, tương đương 0,12%, lên mức 334,5 Yên (2,14 USD)/kg.

Tại thị trường Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên sàn Thượng Hải (SHFE) cũng ghi nhận mức tăng 110 Nhân dân tệ, đóng cửa ở mức 15.290 Nhân dân tệ (2.175,49 USD)/tấn.

Thị trường cao su đang phản ứng tích cực trước thông tin Indonesia, quốc gia sản xuất cao su lớn thứ hai thế giới vừa ký kết thỏa thuận thương mại tự do với Diễn đàn Kinh tế Á - Âu. Động thái này được giới phân tích đánh giá là đòn bẩy quan trọng giúp mở rộng thị trường và thúc đẩy mạnh mẽ sản lượng xuất khẩu cao su của quốc gia Đông Nam Á này.

Tại Đông Nam Á, rủi ro nguồn cung từ Thái Lan, nhà sản xuất lớn nhất thế giới cũng đang được theo dõi sát sao. Cơ quan khí tượng nước này vừa đưa ra cảnh báo về mưa lớn cực đoan tại khu vực miền Nam từ ngày 25 - 28/12, điều này có thể gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động khai thác mủ cao su tại đây.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.